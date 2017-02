Convenzione tra Cna e Soenergy per ridurre i costi energetici delle pmi

Cna Ferrara e Soenergy Srl, operatore nazionale nel mercato libero del gas naturale e dell’energia elettrica, hanno siglato, in questi giorni, una convenzione che consente alla piccole e medie imprese associate di ottenere forniture a prezzi vantaggiosi. L’accordo permetterà ai fruitori di contenere i propri costi energetici, una delle voci di spesa più elevate dei bilanci aziendali, e ciò indipendentemente dal volume di consumi, dalle caratteristiche produttive e dalla mole di attività.

Alla firma dell’accordo erano presenti, per Cna: Alberto Minarelli, presidente provinciale, Diego Benatti, direttore provinciale, Giampaolo Lambertini, responsabile Economico e Alessandro Fortini, responsabile Sviluppo; per Soenergy, il direttore generale Renato Guerzoni e, per l’area commerciale, Andrea Ricci e Nicola Menegatti.

“La nostra Associazione – ha commentato Alberto Minarelli – opera per offrire ai propri imprenditori un ventaglio di opportunità, con l’obiettivo di elevare la competitività della propria azienda e prospettare nuove occasioni di sviluppo. Questa convenzione costituisce veramente una opportunità importante e un salto di qualità, con un’offerta di grande interesse, sia sotto il profilo dei vantaggi economici, che per trasparenza e servizi consulenziali messi a disposizione delle imprese dalla Società. In questo senso, rafforzeremo un rapporto di consolidata collaborazione, instaurata da tempo, certi del valore di ciò che proponiamo ai nostri associati”.

L’attenzione di Soenergy alla fascia dei consumatori rappresentata dalla micro e piccole e medie imprese è stata sottolineata a sua volta dal direttore generale Renato Guerzoni, il quale ha puntualizzato come il territorio provinciale rappresenti per la Società un mercato assolutamente fondamentale. “Le condizioni concordate – ha aggiunto Guerzoni – sono competitive anche rispetto al mercato tutelato e garantite in modo continuativo nel tempo. Ci mettiamo la faccia, con la volontà di creare con le imprese un rapporto di fiducia e di collaborazione, fondato sulla trasparenza e la garanzia dei migliori servizi”.

Tra le opportunità dell’accordo siglato da Cna Ferrara e Soenergy srl, anche una iniziativa di informazione e di sensibilizzazione sul contenimento dei consumi e il risparmio energetico.