Trovato morto in casa

I vigili del fuoco hanno rinvenuto una persona deceduta al’interno della propria abitazione. La macabra scoperta è avvenuta ieri mattina, attorno alle 11, dopo la segnalazione preoccupata di chi non aveva notizie dell’inquilino che abitava da solo in zona via Ripagrande.

Dopo aver scardinato il portone d’ingresso, gli uomini del 115 hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 55 anni, morto veriosimilmente per cause naturali.

Sul posto anche il personale del 118.