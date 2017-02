Si schianta mentre torna a casa. Muore a 17 anni

Cologna. Ha perso la vita a soli 17 anni, scontrandosi contro un’auto sulla via Pampano Brusantina, nelle adiacenze di Cologna, all’altezza dell’autocarrozzeria Piva, mentre stava rincasando.

È morto sul colpo Federico Albertin, studente dell’istituto tecnico industriale Copernico Carpeggiani di Ferrara e residente a Tamara, frazione di Copparo. È morto in sella alla sua grande passione, la motocicletta. Il dramma si è consumato alle 17.45. Federico stava viaggiando sulla strada provinciale proveniente da Berra in direzione Copparo, quando un’auto ha girato a sinistra per immettersi in via Macchiavella.

Il giovane centauro è stato sbalzato dalla moto e al loro arrivo il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Illeso invece il conducente dell’automobile.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia municipale del Comando Terra e Fiumi che hanno bloccato il traffico per circa un’ora, il tempo necessario a svolgere i rilievi e rimuovere i veicoli.

Con un post su facebook il vicesindaco di Berra Filippo Barbieri rivolge, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, “le più sentite condoglianze alla famiglia del ragazzo prematuramente scomparso. Le parole lasciano il posto al silenzio e alla preghiera”.

Il sindaco Eric Zaghini esprime anche lui “dolore e vicinanza alla famiglia” e ricorda che “all’incirca nello stesso punto l’anno scorso è morta un’altra persona (il farmacista Franco Vitali, ndr). Si tratta di un rettilineo foriero di molti incidenti, con case che si affacciano su entrambi i lati della strada ed è sicuramente un tratto pericoloso”. Zaghini premette che bisogna attendere l’accertamento della dinamica di quest’ultimo incidente, ma si sente comunque di poter dire che “per il futuro bisognerà immaginare, con il consenso delle autorità competenti, anche dei rilevatori di velocità fissi per scoraggiare le forti velocità”.