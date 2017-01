Camper, niente sosta a Ferrara

Chi viaggia in camper non può fermarsi a Ferrara. Perché l’area di sosta in via Rampari di San Paolo, al centro della cronaca recente per via dell’occupazione abusiva, è chiusa per manutenzione. E il cartello che rimanda all’area attrezzata più vicina segnala il Campeggio Estense in via Gramicia, chiuso per ferie fino al 24 febbraio.

La difficile situazione, ampiamente sollevata e denunciata sia da cittadini che turisti e che si trascina ormai da quasi un anno, è stata segnalata dalla consigliera comunale del M5S Ilaria Morghen che sogna “un’area camper realmente fruibile, funzionale e degna di tale nome e non un bivacco abusivo lamentato”.

“La situazione poteva già aver trovare una soluzione soddisfacente se l’amministrazione, in consiglio comunale non avesse rigettato e deriso le nostre proposte” puntualizza la Morghen, riferendosi alla mozione presentata dal M5S a luglio 2016 che chiedeva sia la redazione di un documento in grado di dare immediata eseguibilità agli sgomberi che interventi strutturali e di vigilanza per impedire l’uso improprio dell’area.

La consigliera pentastellata accusa ancora l’amministrazione “per non aver prestato apertura al problema” e per aver, invece, “deciso di ‘non scegliere’ con la facile e comoda soluzione della chiusura totale per poi trovarsi costretta a doverla riaprire solo temporaneamente e nelle medesime condizioni a fronte delle incalzanti necessità turistiche di fine anno”.

La conclusione, a detta della Morghen, “è che il Comune pare non avere nessuna volontà di trovare una soluzione e Ferrara rimane così, chissà ancora per quanto tempo, senza un’area sosta camper e per di più non considerando il disservizio inevitabile causato dalla contemporanea chiusura invernale del Campeggio Estense, unica altra struttura attrezzata in città. Che almeno si presti attenzione alle informazioni fornite e si provveda tempestivamente a correggere gli imbarazzanti cartelli presenti in Rampari San Paolo”.