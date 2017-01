Floccari all’ultimo respiro salva la Spal

(foto di Alessandro Castaldi)

di Andrea Mainardi

Sembrava inespugnabile la porta del ‘Romeo Menti’ ma il nuovo acquisto colpisce ancora siglando il pari nella classica ‘zona Cesarini’. Un punto preziosissimo considerando l’opaca prestazione dei ragazzi di mister Semplici frenati da un giro palla troppo compassato al cospetto di un Vincenza in salute, grintoso e tenace che ha disinnescato le armi spalline per gran parte della contesa. Su un terreno pesantissimo i biancorossi si sono difesi compatti per tagliando i rifornimenti alle fasce ed alle punte spalline, ripartendo in velocità trovando il vantaggio al 52’. Mister Semplici poi ha sbilanciato completamente la squadra ed il forcing finale ha premiato la Spal. Con questo pareggio la Spal torna al terzo posto ad una sola lunghezza dalla coppia di testa composta dal Frosinone e dal Verona.

I biancoazzurri cambiano davvero poco rispetto alla gara vincente col Benevento. Confermato Meret in porta con Bonifazi, Vicari e Giani (ex di giornata) a comporre il terzetto difensivo. Lazzari parte largo a destra mentre Del Grosso si occuperà della fascia sinistra. Torna Castagnetti in regia al posto di Pontisso con Schiattarella e Mora in mediata, davanti debutta Floccari dal primo minuto affiancato da Antenucci.

Pronti via e subito Schiattarella prova a rendersi pericoloso con un tiro di prima intenzione da posizione angolata, Benussi in qualche modo smanaccia via il pericolo. Il Vicenza risponde con un diagonale di Gucher messo in angolo da Vicari. La fase iniziale di studio prosegue ma la Spal fatica a sviluppare gioco viste le terribili condizioni del terreno di gioco e per merito di un Vicenza molto compatto nella propria trequarti. Al 10’ si fa vivo Giacomelli, tra i più attivi dei suoi, con un tiro centrale ben parato da Meret. I biancoazzurri fanno la partita ma sono i biancorossi a cercare di colpire in ripartenza come Ebagua al 16’ che tira alto dopo aver rubato palla a Castagnetti. Lo stesso regista spallino ci prova al 22’ con un potente mancino da fuori che scalda i guantoni di Benussi. Col passare dei minuti, Giani e compagni provano a stanare gli avversari lasciandogli un maggior spazio di manovra, la Spal però fatica in fase di palleggio risultando spesso prevedibile ed imprecisa. La partita si incattivisce nella fase centrale del primo tempo con l’arbitro Ghersini che estrae cinque cartellini gialli nel giro di pochi minuti. Rischia molto poi Giani, già ammonito, con un intervento non sanzionato al limite dell’area. L’intesa tra Floccari ed Antenucci è ancora da affinare, mentre dall’altra parte Ebagua fa un gran lavoro sfruttando al meglio il proprio fisico. Al 43’ il colpo di testa dell’attaccante su cross di Orlando finisce alto dopo un’azione insistita, che è anche l’ultima degna di nota del primo tempo.

La ripresa inizia in maniera simile al primo tempo, subito Spal pericolosa con un bell’uno due tra Mora ed Antenucci che non si chiude per pochissimo. Sul ribaltamento Orlando serve in area l’accorrente Signori che conclude di poco a lato. Proprio quando i biancoazzurri provavano a riportarsi costantemente in attacco, arriva il gol dei padroni di casa. Al 52’ Bonifazi chiede l’uno due ad Antenucci ma la difesa intercetta, il Vicenza così riparte con un tre contro due. La palla finisce sui piedi di Orlando che rientra sul sinistro e la piazza sotto l’incrocio. I biancoazzurri sembrano accusare il colpo e non riescono a reagire con veemenza, ci prova Floccari a battere un colpo al 63’ ma il suo sinistro è impreciso. Anche Mora tenta la fortuna da lontano sparando un tiro alto di poco sulla traversa di Benussi. Semplici si sbilancia inserendo Zigoni per uno spento Castagnetti ma è il Vicenza ad andare vicino al raddoppio. Zivkov va via sulla sinistra e serve Vita che da distanza ravvicinata tira altissimo sprecando un’ottima occasione. All’80’ rischia moltissimo Lazzari che rifila un calcione a Giacomelli, Ghersini lo grazia ammonendolo solamente. Nonostante le tre punte in campo, i biancoazzurri non riescono mai a servirle con palloni giocabili. Ci prova allora Vicari da fuori all’89, il suo tiro centra Antenucci in pieno ma sul pallone si avventa Floccari il cui tiro a botta sicura viene deviato in corner. L’assedio ora è totale ed entra anche Finotto in campo al posto di Giani. Spal vicinissima al pari con Bonifazi che prima colpisce il palo di testa su calcio d’angolo di Schiattarella e poi è lo stesso difensore a ribadire in rete ma Benussi si oppone in uscita disperata. I minuti di recupero sono sei e i biancoazzurri ci credono: al 94’ Antenucci tira alto sulla bella sponda di Finotto ma è solo il preludio al pari che arriva un minuto dopo. Schiattarella butta ‘in the box’ la palla da calcio di punizione, Zigoni ci arriva spizzandola per Floccari che in spaccata fa esplodere i 1500 meravigliosi tifosi accorsi a Vicenza. Non c’è praticamente più tempo per altro e la gara finisce i parità, punto importante dunque su un campo insidioso che dovrà spronare la squadra lottare ancora maggiormente per cullare un sogno meraviglioso.

Vicenza – Spal 1-1

Marcatori: Orlando (V) 52’, Floccari (S) 95’

Vicenza (4-4-3): Benassi, Bianchi, Zaccardo, Adejo, D’Elia (dal 59’ Zivkov), Rizzo, Gucher, Signori, Giacomelli (dall’88 Bogdan), Orlando (dal 73’ Vita), Ebagua. A disp.: Dani, Barbosa, Renny, Bellomo, Galano, Raicevic. All: Bisoli

Spal (3-5-2): Meret 6, Bonifazi 5.5, Vicari 5, Giani 6 (dall’ 83 Finotto), Lazzari 5.5, Schiattarella 6, Castagnetti 5 (dal 71’ Zigoni 6.5), Mora 6, Del Grosso 5 (dal 74’ Costa 6), Antenucci 5.5, Floccari 6.5. A disp.: Marchegiani, Cremonesi, Gasparetto, Silvestri, Arini, Schiavon. All: Semplici 6

Ammoniti: Adejo (V) 25’, Castagnetti (S) 28’, Ebagua (V) 31’, Del Grosso (S) 32’, Giani (S) 36’, Signori (V) 68’, Giacomelli (V) 75’, Lazzari (S) 79’, Rizzo (V) all’85

Espulsi: –

Arbitro: Ghersini di Genova.