“Giovani all’estero dimenticati, il Pd pensa solo agli immigrati”

“Giovani italiani all’estero dimenticati, la Bertelli pensa solo al futuro degli immigrati”. E’ questo il titolo dello striscione appeso dai militanti di Casa Pound in contrapposizione alle affermazioni di Giulia Bertelli, responsabile al welfare del Pd ferrarese.

“Riteniamo le affermazioni dell’esponente Pd come l’ennesima conferma che la priorità siano i richiedenti asilo” affermano i militanti del movimento di estrema destra in merito alle dichiarazioni rilasciate a Estense.com, dove la Bertelli aveva riferito che “investire su questi ragazzi è una scelta lungimirante“.

“Il progetto è chiaro, si chiama’Patto di comunità’ – continua la nota di Casa Pound – ed impegna associazioni e amministrazioni a costruire progetti per questi richiedenti asilo che nel 95% dei casi non otterranno questo status ma che fino a quel momento avranno diritto di fare volontariato a spese dell’amministrazione e quindi delle tasche dei cittadini, gli stessi che in questo modo sono discriminati perché esclusi a prescindere dalla prospettiva per avvicinarsi ad una potenziale realtà lavorativa”.

“La sostituzione di popolo – concludono i militanti – viene evidenziata nel momento in cui l’attenzione della Bertelli tocca l’argomento dei minori che arrivano nel nostro paese, destinati ad integrare una popolazione sempre più anziana ed a svolgere mestieri diversi, senza nemmeno menzionare i nostri giovani che subiscono questa politica scellerata e sono costretti ad emigrare all’estero, proprio perché non contemplati nello sviluppo di un paese in balia delle cooperative e dell’accoglienza a tutti i costi”.