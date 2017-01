Gad ‘zona franca’. Tonelli (Sap) al questore: “Sue parole mi fanno sorridere”

Polemico a metà con il questore Antonio Sbordone. Gianni Tonelli, segretario nazionale del sindacato di polizia Sap, da un lato sembra suggerire che il maxi blitz di pochi giorni fa compiuto dalla polizia sia stato un’operazione mediatica. Dall’altro – ribadendo che la zona Gad sia una “zona franca” – dice allo stesso Sbordone di non sentirsi parte in causa, additando la politica come responsabile.

Arriva così a stretto giro la replica di Tonelli in un botta e risposta indiretto proprio con Sbordone che nella giornata di sabato, di fatto, aveva smentito il segretario del Sap affermando che “Non ho mai negato che il quartiere Gad rappresenti un nervo scoperto e un problema per la città, ma non è vero che sia terra di nessuno o una zona franca”.

Parole che non sono passate inosservate allo stesso Tonelli che solo qualche settimana fa aveva visitato il quartiere definendolo proprio ‘zona franca’: “Le parole del questore di Ferrara mi fanno sorridere – afferma il segretario del Sap, prendendosi parte del merito dell’iniziativa della questura -. Possibile che per arrivare a questo abbiamo dovuto attivarci noi? Mi chiedo: se non fossimo venuti a denunciare la situazione, sarebbe intervenuto il questore? La realtà è sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei ferraresi. Che il Gad sia zona franca – prosegue – è indiscutibile, ma voglio vedere a quando i prossimi risultati e un nuovo intervento. Assicuro, comunque che, nel giro di poche settimane, tornerò e poi faremo un bilancio per verificare se il problema è risolto o se si tratta di un semplice intervento riparatore sotto il profilo mediatico”.

Forse per smorzare la polemica, Tonelli tiene a dire che “il questore non deve sentirsi parte in causa. La responsabilità non è sua e del prefetto, ma di scelte politiche che hanno portato alla debilitazione dell’apparato della sicurezza e del settore immigrazione. Per cui ci risponda: quanti uomini in meno, nelle forze dell’ordine, si sono avuti negli ultimi 10 anni e quante pattuglie in meno sono state dedicate al controllo del territorio? A Ferrara mancano oltre 300 rappresentanti delle forze dell’ordine”.