“Palazzina ex Enel è occupata e di facile accesso”

“La palazzina ex Enel è occupata da abusivi che possono accedervi facilmente perché la porta è aperta: il rischio di un secondo Palaspecchi è davvero reale”. Gli Insorgenti Ferrara confermano i timori dei residenti che avevano segnalato movimenti di persone all’interno dell’edificio in via Putinati 174, abbandonato da circa un anno.

Il sopralluogo degli attivisti fa emergere nuovi particolari sulla situazione. “Tutte le notti vengono a dormire qui circa 4-5 rom, di cui una donna, ma non risultano minori” afferma Alberto Ferretti, che dice di “aver recentemente tenuto monitorata la situazione perché dei nostri amici che abitano lì di fronte ci avevano avvisato delle luci accese la sera e avevano già chiamato le forze dell’ordine senza esito”.

L’ispezione avviene però solo sabato pomeriggio, dopo l’articolo apparso su Estense.com. “Prima abbiamo controllato con Google Maps per verificare i varchi aperti sul retro della sponda del Volano, poi siamo andati sul posto dove abbiamo accertato che anche le porte interne sono aperte, basta spingere”. E così la testa fa capolino.

“Ci siamo affacciati dalla porta e abbiamo visto giacigli di fortuna per terra, grandi matasse di cavi elettrici tagliati, rimasugli di fuochi per scaldarsi durante le rigide notte invernali” racconta Ferretti che, nella sua perlustrazione della zona, ha “incontrato anche un magrebino in bicicletta che usciva dalla porta metallica: ha detto di essere andato a prendere solo la bici ma di non vivere lì, ci dormono i rom”:

Il materiale fotografico e video è già stato consegnato ai carabinieri: “Ora tocca a loro agire – commenta il capo degli Insorgenti – perché gli abusivi ci sono e la zona non è sicura. E’ un pericolo, proprio come il Palaspecchi, e terremo monitorata la faccenda”.