Un “Palaspecchi 2” alla Palazzina ex Enel?

Uno stabile abbandonato da circa un anno rischia di diventare ‘preda’ di senza tetto o clandestini, che lo avrebbero già occupato abusivamente. Stiamo parlando dell’edificio che ospitava numerosi uffici dell’Enel in via Putinati, all’altezza del civico 174, nonché un rimessaggio per i mezzi dell’ente, poi liberato dalla stessa Enel.

A segnalare la situazione di “abbandono e degrado” in cui versa l’edificio da alcuni mesi sono alcuni residenti della zona, che riferiscono di “individui che lo occupano abusivamente” e di “movimenti di persone all’interno”, situazioni di cui sarebbero state informate anche le autorità. Il timore degli abitanti è che l’immobile e le sue pertinenze possano a lungo andare creare una situazione di “degrado e clandestinità alla pari del Palazzo degli Specchi”.

A riprova di quanto segnalato i residenti hanno scattato alcune fotografie dell’edificio ‘ex Enel’, che dimostrano la presenza di varchi perfettamente accessibili, con alcune porte divelte e spalancate alla mercé di chiunque.

“Non ero al corrente della situazione – riferisce l’assessore Roberta Fusari (Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione Urbana) – e a questo punto contatterò il prima possibile la proprietà, che potrebbe essere la stessa Enel oppure una società della galassia Enel che si occupa della valorizzazione degli edifici dismessi, come nel caso degli uffici di via Cortevecchia. Come nel caso del Palaspecchi, è infatti il privato proprietario a doversi occupare della sicurezza dello stabile e a impedirne l’accesso. Dunque solleciteremo quanto prima Enel affinché ponga rimedio alla situazione”.