La Falco in mano a una multinazionale inglese

Codigoro. È ufficiale: la trattativa per l’acquisizione della Falco è andata in porto. Come preannunciato nel consiglio comunale di martedì scorso dal sindaco Alice Zanardi, lo stabilimento di Pomposa starebbe per finire in mano ad una multinazionale inglese, quotata in borsa e interessata anche ad altri tre stabilimenti del gruppo Trombini. Ancora segreta l’identità degli investitori di questa sostanziosa operazione: una forma di tutela della trattativa che potrebbe prolungarsi ulteriormente.

In ogni caso si tratta di un’ottima notizia per i codigoresi, dopo l’ultimo saluto (era il gennaio 2015) alla storica fabbrica che già nel 2013 aveva fermato la produzione dei suoi pannelli di truciolato. Maggiori dettagli e considerazioni sui risvolti occupazionali previsti dalla stessa Zanardi, e quantificati in circa 150 unità, saranno al centro di un incontro con i sindacati programmato per questa mattina.