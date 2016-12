La Bondi a Verona in cerca di un Natale più sereno

L’anticipo della 14a giornata di campionato, per permettere la pausa natalizia, mette di fronte la Bondi all’armata scaligera della Tezenis Verona. Palla a due alle 20.45 di oggi, venerdì 23 dicembre, al Pala Olimpia di Verona.

Partita rivoluzionando in toto l’assetto della squadra, confermando solo capitan Boscagin, alla sua sesta stagione in maglia giallo-blu, Verona si è presentata ai nastri di partenza come una delle favorite del girone. Solidità finanziaria, tradizione, sponsorizzazioni, bacino di pubblico e storia fanno della società veneta una delle serie contender per l’ascesa al massimo campionato di serie A.

Peccato che ad oggi non sia proprio così. Dopo un avvio di stagione travagliato, la Tezenis cambia la guida tecnica in panchina, esonerando Frates ed affidando il timone a Luca Dalmonte, già visto a Ferrara 10 anni fa or sono nelle due stagioni passate all’ombra del castello estense (2004/2005 e 2005/2006).

Da allora due vittorie e due sconfitte per il coach imolese, bilancio positivo vista la difficoltà del campionato, ma che non può bastare per gli obbiettivi stagionali. Entrambe le squadre infatti, si trovano nella metà bassa della classifica, a sole due giornate dal primo giro di boa: troppo poco per poter pensare di classificarsi quantomeno per i play-offs.

Pertanto questi due punti saranno necessari per poter alimentare i sogni ambiziosi degli scaligeri, mentre per gli estensi sarebbero il regalo perfetto da trovare sotto l’albero e mettere fine alla striscia di sei sconfitte consecutive.

Veniamo al roster.

Il quintetto. Grande responsabilità nel duo a stelle strisce, nonché asse play-guardia Dawan Robinson (12 pti e 3 assist) e Michael Frazier (17 pti, 4.5 rimb. e quasi 3 assist di media). Robinson è un giocatore d’esperienza, classe ’82, con un passato nel campionato italiano (ex Veroli, Reggio Emilia, Varese e Torino) che sembra fatto apposta per guidare un gruppo ricco di giovani da far giocare e far crescere. Michael Frazier, classe ’94 ex Florida, è al momento uno dei migliori marcatori del campionato: non gli mancano tiro da fuori, talento a tutto tondo e punti nelle mani. Deve trovare continuità nell’arco dei 40 minuti, ma può essere il crack di ogni partita. La sicurezza è rappresentata da Marco Portannese (10 pti, 5 rimb. e 3 assist a partita), ormai uno specialista della A2, reduce da un buonissimo campionato a Scafati e ancor prima in particolare evidenza a Capo d’Orlando e Latina. Sotto canestro la coppia atipica formata da Dane DiLiegro (9 pti e 6 rimb.), altra pedina dal rendimento sicuro a Siena, e dal giovane classe ‘97 Leonardo Totè (4 pti e 3 rimb.), poco utilizzato a Brescia nella scorsa stagione ma già in grado di produrre straordinari flash di talento.

Panchina. Il 21enne play Nicolò Basile ha preso sul serio il pre-campionato: partito piano, ha fatto vedere che il cambio di ritmo e un solido tiro da fuori fanno parte del suo repertorio. Il solito Giorgio Boscagin, alla sesta stagione di fila in maglia Verona, è la carta versatile che può fluttuare tra gioco esterno e interno, tra quintetto e panchina. Il giovane Andrea Rovatti lotta per guadagnarsi minuti completando il reparto piccoli. Sotto canestro la voglia di emergere e l’immensa combattività accomunano sia lo sfortunato ex Reggio Emilia Giovanni Pini, reduce da grave infortunio, sia il 26enne Yande Fall, ex Latina. L’inserimento di David Brkic, ex di giornata, è un vero e proprio cambio di lusso vista l’esperienza ed il bottino di oltre 15 punti di media nella passata stagione in maglia estense.

