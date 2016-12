Natale e Capodanno su due ruote

Dopo la pedalata dello scorso anno da Ferrara a Roma per portare un pampepato in dono a Papa Francesco, quest’anno un’altra avventura su due ruote vede Ferrara come punto di partenza.

Tra Natale e Capodanno un gruppo di ciclisti ferraresi ha deciso di trascorrere le feste di fine anno pedalando: ‘Un Po d’acqua’ è il viaggio in bici da Gorino al Monviso organizzato in occasione della “Rapha Festive 500” da dieci ciclisti di Ferrara, animati dall’instancabile passione per la bici e sempre alla ricerca di nuove sfide.

Rapha è un marchio internazionale di abbigliamento ciclistico, che da ormai diversi anni lancia un contest mondiale su Strava, l’app per smartphone che tiene traccia degli allenamenti dei ciclisti: la Festive 500.

L’idea è semplice: riuscirete a pedalare almeno 500 km tra Natale e Capodanno? Gli iscritti a Strava registrano così i loro allenamenti e uscite in bicicletta per raggiungere la quota fatidica. Tutto è nato dalla mente di Graeme Raeburn, product designer di Rapha, per risolvere un annoso problema: come conciliare sport e famiglia? Così ha concentrato i 1000 km di allenamento tra Natale e Capodanno, per riuscire ad avere tempo per stare con la famiglia e testando nuovi modelli di prodotto in condizioni climatiche estreme.

Negli anni la Festive 500 è diventata un appuntamento immancabile per gli appassionati di Rapha, che in palio conferisce a chi raggiunge l’obiettivo una ‘patch’, uno stemma, da esporre fieramente sui propri profili social. Strava invece registra in tempo reale i percorsi dei ciclisti iscritti, riunendo virtualmente numerosi appassionati che in ogni parte del mondo pedalano per 500 km tra la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno. Oltre a tracciare la strada percorsa, ogni iscritto alla Festive 500 può documentare il suo viaggio con immagini, video e disegni e raccontare visivamente la propria esperienza: in palio, per le rappresentazioni più belle, ricchi premi offerti da Rapha.

Lo scorso anno il secondo premio assoluto del concorso, che ha registrato oltre 13mila partecipazioni, è stato vinto da tre ragazzi ferraresi che da Ferrara sono giunti a Roma per portare al Santo Padre, in occasione del Giubileo, un tipico prodotto del territorio ferrarese, il pampapato. Galvanizzati dal successo del 2015, quest’anno ci riprovano, allargando il gruppo di viaggio: “Crediamo che la Festive 500 sia l’occasione giusta per non smettere di pedalare nemmeno durante le festività, anche quando la stagione è fredda, perché la nostra passione non ci ferma mai”. Ecco quindi il nuovo viaggio natalizio, questa volta tutto lungo il fiume Po, dalla foce alla sorgente: “Un Po d’acqua”.

I ciclisti ferraresi partiranno lunedì 27 dicembre, alle 4 di notte, dal faro di Gorino nel Delta del Po per poi percorrere tutta la pista ciclabile Destra Po fino a Ferrara e da lì, sempre pedalando sull’argine, passando per Piacenza e Torino, per poi iniziare a salire fino al Pian del Re, ai piedi del Monviso, là dove nasce il Grande Fiume. L’obiettivo è prima di tutto divertirsi in bici, e poi riempire una borraccia e riportare l’acqua della foce là dove è sgorgata, tra le montagne.

Un viaggio di amicizia e passione per la bici ma che vuole anche sottolineare l’enorme potenziale cicloturistico del nostro territorio, con la partenza nel cuore del Parco del Delta del Po, patrimonio Unesco, e pedalare lungo un itinerario ciclabile, quello lungo l’asta del Po, sempre più interessante per i cicloturisti.

Il gruppo è formato da dieci partecipanti, ma chi volesse unirsi, anche solo per un breve tratto tra Gorino e Pian del Re, è libero di aggregarsi a questa idea un po’ folle animata dalla voglia di avventura.

Il programma del viaggio prevede la partenza alle 4, lunedì 27 dicembre, al faro di Gorino. Seguirà passaggio in centro a Ferrara per le 8.15, con sosta e colazione con amici e curiosi al Duca d’Este in piazza Castello a Ferrara. Il primo giorno sono previsti 280 km di viaggio fino a Castelvetro Piacentino (PC).

Martedì 28 dicembre sono in programma 220 km, transito per Piacenza e pernottamento a Chivasso, a pochi chilometri da Torino.

Il terzo giorno, mercoledì 29 dicembre, passaggio a Torino e dopo 140 km salita verso Pian della Regina e da lì, per via della chiusura invernale della strada, camminata a piedi per gli ultimi 3 km fino a Pian del Re, proprio dove nasce il Po.