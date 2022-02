Coop Alleanza 3.0, al voto oltre 100mila soci di Ferrara e provincia

Si vota dal 22 febbraio al 5 marzo in 316 negozi della Cooperativa dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. Nei supermercati, i seggi sono aperti dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19; negli ipercoop, sono aperti con orario continuato dalle 9,30 alle 19. Alcune eccezioni riguardano la domenica: si vota solo nei negozi aperti ed è prevista una pausa nelle ore centrali, mentre sabato 5 marzo in tutti i negozi coinvolti si voterà solo alla mattina, fino alle ore 13. Nei negozi in cui non è presente il seggio, un manifesto indicherà quali sono i punti vendita più vicini nei quali andare a votare. Votare è molto semplice, basta presentarsi

Complessivamente sono quasi 1.500 i soci che si sono candidati tra dicembre e gennaio e che potranno essere eletti alla carica di consiglieri di Zona. I consiglieri di zona rappresentano la voce dei soci nelle sedi di rappresentanza, e portano all’attenzione della cooperativa i bisogni del territorio e dando contributi concreti per tutte le attività di sostegno alle comunità. I membri dei Consigli di Zona sono impegnati insieme al mondo delle associazioni e del terzo settore, per progettare, realizzare e promuovere iniziative a favore dei soci e del territorio, in vari ambiti, tra cui la solidarietà, l’ambiente, la cultura, l’inclusione e la cura degli animali.

