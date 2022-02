Il ‘festival dei canestri’ premia la Top Secret

di Andrea Mainardi

Sembra quasi che la NBA sia sbarcata alla Giuseppe Bondi Arena a guardare il tabellone finale. Ferrara vince 114 a 108 dopo una partita tirata e divertente, contro una Latina davvero mai doma guidata dai trentacinque punti di Jackson. Brava la Top Secret ad adeguarsi durante tutto l’incontro al ritmo degli avversari dimostrando di poter giocare anche un basket veloce e di pregevole esecuzione offensiva. La copertina oggi è tutta per Mayfield e Pacher che insieme combinano 61 punti dimostrandosi trascinatori veri. Dopo il +15 raggiunto, nel finale c’è qualche brivido con Latina che rimonta fino a -4 ma i liberi per una volta premiano Ferrara che continua a risalire in classifica.

La cronaca. Passera segna subito da tre mentre Jackson non entra subito in partita per Latina la quale comunque vede Bozzetto vincere il duello con Vildera. Ferrara sul versante opposto si dimostra precisa in attacco, guidata dai propri americani, e raggiunge i due possessi di vantaggio a metà primo quarto. Jackson e Henderson iniziano a ‘scaldarsi’ per i nerazzurri ma Mayfield risponde colpo su colpo (11 punti nel suo primo quarto) ed il primo quarto resta all’insegna dell’equilibrio e dei canestri, terminando 25-23.

Nei secondi dieci minuti la difesa estense inizia a salire di tono pur pagando dazio a rimbalzo. Pacher riporta sul +5 Ferrara con coach Leka che sceglie un quintetto leggermente più basso, con l’americano come centro, che funziona eccome. Bozzetto e Radonjic spendono il loro terzo fallo e la tripla di Fabi fa volare sul +9 i padroni di casa. Si rinnova poi il duello tra Mayfield e Jackson a suon di canestri ma la Top Secret tocca anche il +13 proprio con l’americano che resta un rebus irrisolvibile per la difesa di Latina. La partita ancora non si ‘spacca’ comunque, perchè gli ospiti con tre liberi di Henderson e le triple di Jackson e Veronesi dimostrano di essere ancora vivi chiudendo sotto di sole sei lunghezze il quarto.

I biancoazzurri pur tirando col 64% pagano i sei liberi sbagliati ed i troppi possessi extra concessi agli avversari. Jackson da tre colpisce subito in apertura di ripresa, risponde Pacher dalla media con le triple di Filoni e Mayfield che fanno nuovamente scappare sul +9 Ferrara. Entrambe le squadre continuano a segnare senza sosta: Veronesi, Zampini, Passera e Pacher vanno a bersaglio e Latina torna pericolosamente a contatto. Mouaha con la sua velocità mette in difficoltà gli esterni biancoazzurri, tuttavia ancora Pacher e Vencato riescono a far rimanere sul +6 Ferrara a fine quarto.

Gli ultimi dieci minuti vedono sempre un indomabile Pacher trovare due punti di puro talento e la successiva tripla del +11 di Petrovic costringe Gramenzi a chiamare subito timeout. Adesso la difesa estense è d’acciaio e l’attacco non accenna a fermarsi con le triple di Fabi che portano sul +15, massimo vantaggio, la Top Secret. Latina non muore mai però e piazza un 3-12 di parziale con le triple degli americani e di Durante per il nuovo -6 che porta invece Leka a fermare il tempo. Le squadre continuano a trovare il canestro con incredibile facilità ed il punteggio inizia ad assumere dimensioni impressionanti. Ferrara resta avanti forte della leadership di Vencato e Mayfield mentre Latina con i soliti Jackson e Henderson non arretra di un centimetro arrivando fino al -4 al 39′. Negli ultimi possessi la Top Secret ha anche un po’ di fortuna con un assist di Mayfield prima rimpallato da Henderson e poi arrivato a bersaglio per Vencato che appoggia un importantissimo +6. I liberi finali premiano poi i biancoazzurri nonostante l’ennesima tripla di Henderson, e la Giuseppe Bondi Arena può festeggiare la terza vittoria di fila con un incredibile 114-108 a tabellone.