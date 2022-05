Spal in crisi nerissima. Anche la Reggina passa al ‘Mazza’

(foto di Alessandro Castaldi)

di Andrea Mainardi

Nessun segnale di vita dal ‘pianeta Spal’. Ormai Ferrara è terreno di conquista per chiunque ed anche i granata non si fanno certo pregare e portano a casa il bottino pieno. In quello che doveva essere un crocevia da non sbagliare, la Spal offre una prestazione a dir poco sconfortante, di una pochezza tattica e psicologica che da tempo non si vedevano. Anche il duello tra allenatori è nettamente vinto da Stellone da tutti i punti di vista. La bella rete di Mancosu al 19′ serve soltanto ad illudere perchè ancora una volta i biancoazzurri non riescono a gestire il vantaggio con addirittura l’ex Tumminello che trova fortunosamente la rete del pareggio.

Il secondo tempo poi non lascia spazio ad appelli e la Reggina completa la rimonta legittimando la vittoria con le reti di testa di Bianchi e Galabinov che mettono in imbarazzo tutto il reparto arretrato spallino.

Nulla nasce poi dalla reazione finale della squadra e, piuttosto che i playoff, a Ferrara si spera che almeno si possano vedere i playout.

La cronaca. A dispetto della disastrosa trasferta di Monza, mister Venturato ritrova i due centrali di difesa titolari ovvero Vicari e Meccariello mentre Alfonso esordisce tra i pali. A destra è Peda a sostituire Dickmann squalificato ed in mezzo al campo Mora parte titolare al posto di Pinato. Davanti è Finotto a far coppia con Vido.

La posizione di classifica di entrambe le squadre impone prudenza, ed infatti i primi venti minuti sono tutti di studio tra biancoazzurri e granata. E’ comunque la Spal a fare la partita mentre la Reggina attende e riparte sfruttando la velocità di Adjapong e Giraudo sugli esterni. Al 19′ la partita si sblocca improvvisamente: Esposito pesca Vido in area il quale protegge molto bene la sfera toccando poi per Mancosu, che si inserisce alle spalle di Crisetig e fulmina Micai con un bel destro all’incrocio.

Vedendo i suoi in difficoltà, mister Stellone decide di passare al 3-5-2 con Folorunsho assieme a Tumminello in attacco mentre Cortinovis arretra sulla linea dei centrocampisto. La mossa sembra essere efficace perchè i granata crescono mentre la Spal perde metri e sia Cortinovis che Adjapong spaventano Alfonso in due circostanze. Il pari è nell’aria ed arriva poco dopo la mezz’ora: Cortinovis innesca Giraudo a sinistra, perso completamente da Peda, ed il suo cross basso trova Tumminello pronto in area. L’ex di turno assieme a Cionek, trova prima la grande risposta di Alfonso ma successivamente la carambola lo premia in modo fortunoso gelando ancora di più il ‘Mazza’.

La partita ora è dura e molto spigolosa e la Spal è chiamata ad una reazione già nel secondo tempo. Al ritorno in campo però lo spettacolo è sconcertante. Una squadra molle e senza idee non riescea reare nulla che non sia una punizione da quaranta metri di Mancosu ben respinta da Micai. Al 49′ Vicari salva il destro a botta sicura di Folorunsho e Venturato chiede più gioco ai suoi ma arrivano solo lanci lunghi prontamente disinnescati dalla difesa granata ed al 60′ la serata prende definitivamente una piega amarissima.

Il corner calciata da Di Chiara infatti scavalca Alfonso finendo sulla testa di Bianchi che nonostante la posizione defilata riesce a trovare il gol che completa la rimonta calabrese. Attonito, Venturato inserisce Pinato, Colombo ed Almici ma è la Reggina ora in completo controllo del match. Al 71′ Cortinovis ben servito da Crisetig per poco non trova il palo lontano e pochi minuti dopo il fantasista scuola Atalanta ci mette ancora lo zampino chiudendo la partita. Cortinovis infatti è bravo ad approfittare di un rimpallo tra Hetemaj e Pinato per raggiungere il fondo e crossare in area dove di testa Galabinov non ha difficoltà a battere Alfonso.

Entra anche Rossi nel finale ma serve a poco. La Spal si prende i meritati fischi del ‘Mazza’ ed esce a testa bassissima da questo scontro diretto che la fa precipitare definivamente in zona playout, con anche la gestione di mister Venturato che ormai inizia a scricchiolare.

Spal – Reggina 1-3

Marcatori: Mancosu 19′ (S), Tumminello 34′ (R), Bianchi 60′, Galabinov 78′ (R)

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Peda (dal 62′ Almici), Vicari, Meccariello, Celia; Zanellato, Esposito (dal 79′ Crociata), Mora (dal 62′ Pinato); Mancosu; Vido (dal 76′ Rossi), Finotto (dal 62′ Colombo).

All.: Roberto Venturato.

A disp.: Thiam, Crociata, Zuculini, Saiani, Capradossi, Da Riva, Heidenreich, Latte Lath.

Reggina (4-2-3-1): Micai; Adjapong, Loiacono, Cionek (dall’ 83′ Amione), Di Chiara; Bianchi (dal 61′ Hetemaj), Crisetig; Folorunsho, Cortinovis (dal 79′ Bellomo), Giraudo (dal 61′ Kupisz); Tumminello (dal 61′ Galabinov).

All.: Roberto Stellone.

A disp.: Aglietti, Turati, Menez, Denis,, Montalto, Franco.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze.

Assistenti: Raspollini, Nuzzi.

Quarto assistente: Delrio.

VAR e AVAR: Fabbri, Grossi.

Ammoniti: Bianchi 16′ (R), Giraudo 31′ (R), Peda 37′ (S), Crisetig 50′ (R), Loiacono 58′ (R), Meccariello 65′ (S), Bellomo 88′ (R).

Espulsi: nessuno.

Spettatori: 3585 di cui 152 ospiti.