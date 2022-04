La Top Secret cede solo nell’ultimo quarto a Verona

di Andrea Mainardi

Difficile chiedere più di così. Dopo la ‘tempesta’ di Covid che ha fermati i biancoazzurri proprio nel loro momento migliore, il ritorno sul parquet è amaro ma non per questo privo di spunti positivi. La Tezenis Verona vince 78 a 73 riuscendo a piazzare il parziale decisivo solo nell’ultimo quarto nei confronti di una Ferrara mai doma pur senza due pedine importanti come Mayfield e Vencato.

Il rientro di Zampini, dieci punti con anche due assist e quattro rimbalzi per lui, è sicuramente una nota lietissima per coach Leka assieme all’atteggiamento sempre battagliero di tutto il gruppo. Verona ha dovuto affidarsi a tutto il talento di Anderson e Johnson per avere la meglio dopo un match sempre punto a punto, ma la sensazione è che il cammino vincente del Kleb possa riprendere quanto prima.

La cronaca. Senza Vencato e Mayfield ancora alle prese con le scorie del Covid, la Top Secret ritrova Federico Zampini a referto ma fatica in avvio di gara. Verona riesce subito a mettere Caroti ed Anderson in ritmo portandosi sulle otto lunghezze di vantaggio mentre Ferrara si affida prevalentementea Pacher con esiti alterni. Le triple dell’americano e di Fabi, assieme all’ingresso di Zampini, scuotono però i biancoazzurri che rimontano e chiudono sul ventuno pari il quarto dimostrando già di essere pienamente match nonostante tutte le difficoltà delle ultime settimane.

La Top Secret dimostra di non aver perso smalto a rimbalzo e Vildera con tutta la sua energia porta sul +5 i suoi ad inizio secondo parziale. Nonostante le tante palle perse Verona reagisce col talento dei propri americani e l’esperienza di Rosselli. Fabi replica dall’arco seguito da un’altra ottima iniziativa di Zampini. Caroti però sempre da tre pareggia a quota trenta mentre sul versante opposto Petrovic e Fantoni fanno ancora male alla difesa scaligera. La Tezenis comunque non si scompone ribaltando per l’ennesima volta un match fino ad ora tiratissimo e chiudendo avanti 38 a 36 il primo tempo.

Dopo due perse, Fabi pareggia su assist di Vilde e poi arma la mano di Filoni per la tripla del nuovo vantaggio estense. Il match è punto a punto con entrambe le squadre che si rispondono senza esclusione di colpi: da una parte segnano Johnson, Casarin e Grant mentre dall’altra Fabi colpisce da tre e Pacher in versione assistman favorisce i canestri di Vildera e Zampini. Coach Ramagli dalla panchina trova ancora un ottimo Grant che segna subendo fallo e portando sul +4 Verona, rintuzzata prontamente da Panni che colpisce per due volte allo scadere fissando sul 59 pari il tabellone.

L’ultimo quarto è aperto dalla tripla di Anderson e dal canestro con fallo subìto di Rosselli che approfitta di un ingenuo rimbalzo offensivo concesso dalla Top Secret. Accorcia poi Petrovic con la solita tripla dall’angolo ma la Tezenis ora spinge portandosi sul +7 grazie ai suoi americani ed alla solita grande intelligenza cestistica di Rosselli. Le energie sembrano mancare in casa estense dopo oltre trentacinque minuti di battaglia. Fabi insacca la tripla della speranza per il -4 ma ancora Anderson si conferma migliore in campo rispondendo nello stesso modo. Stesso copione poco più tardi quando Pacher riporta sul -3 Ferrara, ed alla fine Verona prevale per 78 a 73 ma oggi davvero ci sono solo applausi per i biancoazzurri.