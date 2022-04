Lutto nel mondo della cultura, è morto Gianni Celati

Manifestazioni di cordoglio sono giunte da ogni parte del mondo della cultura e delle istituzioni. Il ministro ferrarese della Cultura, Dario Franceschini , ha parlato di “un giorno triste per la letteratura e per il nostro Paese che perde anche un attento osservatore che ha saputo raccontare con semplicità l’Italia meno conosciuta, l’Italia dell’altrove”. “Un intellettuale di grande sensibilità e cultura – hanno dichiarato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini , e l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori – ci lascia uno fra i principali esponenti della letteratura italiana ed europea. Scrittore unico, narratore delle pianure, straordinario traduttore dell’Ulisse di Joyce. Tanti i luoghi della sua vita, ma forti erano i suoi legami con la nostra terra, a partire dalla provincia di Ferrara, di cui era originaria la sua famiglia e dove aveva trascorso infanzia e adolescenza, fino a Bologna, dove si era laureato in Letteratura inglese. Esprimiamo vicinanza ai suoi cari, cui vanno le più sentite condoglianze”.

Gianni Celati è nato a Sondrio 1937, ma i suoi genitori erano della provincia di Ferrara (la madre di Sandolo e il padre di Bondeno) e nel Ferrarese ha dunque vissuto l’intera infanzia e adolescenza, mantenendo in seguito stretti contatti personali e professionali. Ha vissuto fra l’Inghilterra, l’Italia e l’Africa. Ha esordito nel 1971 con il romanzo Comiche, edito da Einaudi e accompagnato da nota di Italo Calvino. Nel 1998 ha ricevuto lo Zerilli-Marimò Prize for Italian Fiction dalla New York University.

