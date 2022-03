Mayfield trascina una fantastica Top Secret alla vittoria

di Andrea Mainardi

Finalmente si vedono barlumi di grande squadra in casa Kleb Basket Ferrara.

Senza A.J. Pacher e Niccolò Filoni, la squadra di coach Leka piazza il colpo esterno sul campo dell’Eurobasket Roma centrando la seconda vittoria di fila.

Mattatore della serata è stato DeMario Mayfield con 26 punti, 12 rimbalzi e 4 assist ma soprattutto leadership e personalità nei momenti clou della partita. Decisivo l’ultimo quarto dove la Top Secret ha piazzato un 18-30 di parziale, al termine di una gara dove sono state per larghi tratti le difese a fare la differenza.

Ferrara ha saputo risalire dopo esser stata sotto di sette lunghezze nel terzo quarto, trascinata anche dal solito inossidabile Fantoni e da un Fabi al rientro dopo quasi due mesi e subito imprescindibile.

La cronaca. Ferrara inizia col piede giusto dalla distanza colpendo in sequenza con Petrovic, Mayfield e Panni. Dall’altra parte è Pepe a rispondere con la stessa arma ma Ferrara si dimostra subito attentissima in difesa concededo poco all’Eurobasket (8-11 al 4′).

Coach Leka perde Vildera carico di falli ed al suo posto capitan Fantoni fa subito la voce grossa limitando Hill in difesa ed in attacco arrivano altri punti da Mayfield e Petrovic bravi a battere la zona avversaria. Roma fatica a prendere ritmo e resta aggrappata alla partita grazie al talento di Davis chiudendo sul 16-22 il primo quarto.

Nel secondo parziale si segna poco. La Top Secret ritrova Fabi e Pianegonda, subito propositivi, ed un Fantoni che conferma l’ottimo periodo di forma segnando il tap in del +9. I padroni di casa faticano a trovare ritmo per merito dell’ottima difesa estense: Davis segna da tre mentre dall’altra parte Mayfield, che deve sopperire anche all’assenza Pacher in termini realizzativi, colpisce di nuovo dalla media.

Resterà però l’unico canestro biancoazzurro da qui a fine quarto con l’Eurobasket che pian piano torna a contatto con i canestri di Cicchetti, Schina ed Hill. Si va all’intervallo sul 29-31 e la partita è ancora tutta da giocare.

Per i primi cinque minuti della ripresa la Top Secret sembra poter dire la sua: Fantoni segna e fa segnare ed al 25′ i biancoazzurri restano avanti di due lunghezze. Da qui iniziano però le difficoltà: Roma alza il ritmo costringendo Ferrara a diverse palle parse e in Petrovic e Vildera non entrano in partita tanto in attacco quanto soprattutto in difesa.

L’Eurobasket mette allora il naso avanti con la tripla di Pepe ed il gioco da tre punti di Hill, Mayfield tampona l’emorragia con due liberi ma i capitolini hanno l’inerzia dalla loro terminando il quarto in vantaggio 49 a 44.

Come contro Forlì, anche questa volta sono i senatori a dare la scossa per la Top Secret. Panni segna subito da tre e Fantoni con altri quattro punti riporta sul -3 i suoi. Tornano a segnare anche Mayfield e Vildera, poco prima che il pivot esca per cinque falli. E’ allora Mayfield a caricarsi completamente la squadra sulle spalle: prima segna da tre e successivamente colpisce anche nel pitturato facendo a fette la difesa romana.

Il parziale estense è pesantissimo ed al 37′ il tabellone recita +6 Ferrara. Roma prova a riordinare le idee trovando la via del canestro con Hill e Fanti, mentre dall’altra parte Mayfield replica con due punti di pregevolissima fattura in allontanamento. Ancora Hill poi, entrato in partita per l’Eurobasket, corregge nel canestro la tripla di Pepe e con ventuno secondi rimasti Ferrara è sopra di un solo punto.

La squadra di coach Leka si dimostra qua lucidissima e matura: la difesa è granitica sul tentantivo da sotto di Cicchetti mentre dalla lunetta Fabi fa centro sei volte su altrettanti tentativi. Alla sirena finale la Top Secret vince 67-74 e, nonostante l’assenza di Pacher e Filoni, dimostra di sapersi esaltare nelle difficoltà confermandosi una squadra ritrovata soprattutto psicologicamente.