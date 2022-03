Weekend di luci e ombre per i Duchi

Weekend di luci ed ombre per gli SGI Duchi Ferrara che tornano a casa dalle trasferte del weekend con una vittoria a Modena ed una sconfitta a Roma e il successo in esterna per i giovani under 18 in prestito ad Ancona. In ordine cronologico sono i Duchi under 15 di Ferrari a cogliere il primo successo sabato scorso ospiti dei Vipers Modena che pur in numero ridotto hanno dato il massimo per rendere difficile la serata alla squadra estense.

La partita inizia con il miglior giocatore estense Franco che l’offensive coordinatore Medini fa partire nella inedita veste di quarterback e già nel primo quarto piazza due touchdown e una trasformazione su corsa sfruttando le proprie grandi doti di velocità ed agilità ed i buoni blocchi dei compagni di squadra.

Nel 2° quarto rientra come qb il titolare Ferrara che sfodera un preciso pass per Zanella in end zone che il ricevitore estense fa suo e i Duchi vanno sul 20 a 0. Poco dopo rincara la dose ancora Franco su corsa e aggiunge i 2 punti della trasformazione per il 28 a 0 mentre la difesa estense chiude le maglie e Sciarretta intercetta anche il qb avversario.

Partita come da copione e gli SGI Duchi si rilassano un po’ troppo con i Vipers che nella ripresa vanno a segno per il 28 a 8 parziale. Anche l’attacco estense perde di concentrazione con un gioco viziato da errori di esecuzione ma malgrado ciò è ancora Franco a trovare la via del td con un’altra bella corsa non trasformata che porta i Duchi sul 34 a 28.

Ultimo quarto e Duchi che dopo lo sbandamento riprendono le redini della partita prima con una bella azione di reverse di Zanella conclusa con un td a cui Bencivenga aggiunge i 2 punti della trasformazione e poi con il solito Franco che firma la cinquina su corsa per il 48 a 16 finale.

Va meno bene a livello di punteggio per la formazione under 21 di coach Zucchelli che in trasferta a Roma contro i Ducks rimedia una sconfitta per 31 a 16.

Non calcano il campo romano il qb titolare Golfieri e le linee d’attacco Martinelli e Tonini a cui si aggiungono le assenze di alcuni ricevitori e la necessità per l’offensive coordinator Golfieri di costruire l’attacco intorno alla regia di Alberto Mazzotti con pochi allenamenti alle spalle.

I Ducks vanno a segno già nel primo quarto prima con un field goal e poi con Bortolotto che riceve il pass di Impallomeni per il 10 a 0 successivo alla trasformazione da 1 punto. Nel 2° quarto è l’attacco ancora da registrare che regala palla agli avversari con un intercetto di Costa ritornato in end zone che consente ai Ducks di portarsi sul 17 a 0.

Tentano di nuovo di farsi sotto gli estensi nel finale ma la fatica del doppio ruolo comincia a farsi sentire ei Ducks giocano sul tempo per arrivare a fine partita confermando il risultato ottenuto.

VIPERS MODENA – SGI DUCHI U15 16-48

(14-0)(14-0)(6-16)(14-0)

DUCKS LAZIO – SGI DUCHI U21 31-16

(10-0)(14-0)(7-0)(0-16)