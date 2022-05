Da 9 a 14 viaggi al giorno: Italo aumenta i servizi per Ferrara

Italo, in occasione del cambio orario ferroviario in vigore dal 12 dicembre, implementa la propria offerta per la città di Ferrara.

Novità importante, sempre nel pieno rispetto delle norme e delle procedure anti covid. Italo mette a disposizione dei passeggeri e dei dipendenti tutte le misure di sicurezza necessarie per affrontare il viaggio in serenità, raccomandando sempre la massima prudenza e accompagnando lungo tutta Italia i suoi viaggiatori in questa fase di ripartenza. Italo, infatti, è la prima compagnia ferroviaria al mondo ad aver installato i filtri Hepa a bordo dei suoi treni (gli stessi degli aerei), garantendo un ricambio d’aria costante in ogni carrozza

5 nuovi collegamenti ogni giorno, che portano così il totale dei servizi a 14 (rispetto agli attuali 9).

Da Ferrara verso Sud, ci sarà una nuova partenza alle 15:11 che arriverà a Roma Termini alle 18.15 e a Napoli alle 19.28, mentre un’altra sarà prevista alle 18.11 per arrivare a Roma alle 21.05 e a Napoli alle 22.28. Questi 2 nuovi viaggi da Ferrara verso Roma e Napoli si aggiungono agli altri 5 in questa direzione, per un totale di 7 servizi dalla città estense verso il meridione.

Altri 7 collegamenti sono previsti lungo la direttrice che da Sud porta a Ferrara, 4 già in essere e 3 new entry. Nuovo treno in partenza alle 5.55 da Roma Termini che permette di arrivare a Ferrara alle 8.47, dando così la possibilità di avere la giornata a disposizione fin dalla prima mattina. Questo treno ripartirà da Ferrara alle 8.49 per terminare la corsa a Venezia alle 9.55, ottima soluzione per chi deve raggiungere il capoluogo veneto. Sarà introdotto poi un collegamento in partenza da Roma alle 8.55 e arrivo a Ferrara alle 11.47, con ripartenza alle 11.49 e arrivo a Venezia Santa Lucia alle 12.55. Ultima novità il treno che partendo da Termini alle 12.55 arriverà a Ferrara alle 15.50, per ripartire alle 15.52 e terminare il viaggio a Venezia alle 16.55.

Un’offerta verso Sud e verso Nord-Est sempre più ricca, dunque, con orari studiati per soddisfare le esigenze di diversi viaggiatori e garantire la possibilità anche di spostamenti in giornata.

Ferrara è collegata con la network di Italo alle città di Venezia, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno.

“Un investimento importante di Italo su Ferrara – dichiara Fabrizio Bona, chief commercial officer di Italo – che testimonia la nostra volontà di ripartire insieme al territorio. Ampliamo la nostra offerta per garantire maggiori frequenze e un orario che possa rispondere alle esigenze dei cittadini ferraresi”.