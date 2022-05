Top Secret in crisi. Anche a Latina è sconfitta senza appello

di Andrea Mainardi

Quelle che dovevano essere le trasferte della rinascita per la Top Secret si sono trasformate un due sconfitte pesantissime.

Dopo Fabriano, anche Latina viene resuscitata dai biancoazzurri e dopo cinque sconfitte consecutive va a vincere al PalaBianchini 83 a 70.

La Top Secret si scioglie come neve al sole in un ultimo quarto ingiustificabile, con un parziale di 26-7 a favore dei padroni di casa assolutamente eloquente. E dire che dopo una gara non certo brillante ma equilibrata, Ferrara era andata anche avanti di sette lunghezze nel terzo quarto ma nell’ultimo, i ragazzi di coach Leka hanno alzato mestamente bandiera bianca. Tanti i meriti di Latina, che ha visto in Henderson e Mouaha i propri mattatori mentre Ogunleye e Bozzetto hanno fatto la differenza in difesa ma anche demeriti di Ferrara che perde 21 palloni e per l’ennesima volta concede oltre 80 punti agli avversari.

La cronaca. Latina sembra essersi svegliata dopo le difficoltà dell’ultimo periodo e manda subito a bersaglio tre triple con Passera ed Henderson. La Top Secret, ancora rivedibile difensivamente, resta comunque in partita grazie alla buona vena di Vildera e Mayfield. Anche Pacher sciaccia in contropiede mentre dall’altra parte Henderson continua a segnare dall’arco per il 17-14 dei padroni di casa. Filoni risponde con un’altra tripla ma la difesa estense resta troppo morbida e Latina chiude il primo quarto avanti 25-21.

Ad inizio secondo parziale coach Leka chiama subito timeout visti i canestri facili concessi a Bozzetto e Veronesi. Ferrara è in palese difficoltà e finisce addirittura sul -10 sempre per mano di Veronesi che difende e segna dalla media. Nel momento più difficile arrivano però in sequenza le triple di Panni, Pacher e Mayfield che ridanno inerzia alla Top Secret con coach Gramenzi costretto al timeout sul nuovo -1. Il coach di Latina rimette in campo Henderson che torna a segnare da tre. Replica Mayfield assieme a Vildera ma i liberi di Lautier Ogunleye permettono a Latina di andare al riposo prolungato comunque sul 44-41.

Alla ripresa Ferrara mette la freccia e sorpassa con un ottimo Mayfield, capace di segnare e far segnare per il 50-54 al 25’. Le palle perse restano tante ma Latina smette di segnare soprattutto da tre e Filoni porta addirittura sul +7 i suoi con la solita energia anche a rimbalzo offensivo. Anche Vildera fa lo stesso ma i ragazzi di coach Leka non gestiscono bene il finale del quarto e chiudono avanti solamente sul 57-60 perché Henderson e Ogunleye non hanno intenzione di mollare.

Nell’ultimo quarto, semplicemente, si spegne la luce per la Top Secret. I biancoazzurri restano tre minuti senza segnare, schiantandosi sulla difesa a zona di coach Gramenzi e Latina vola via. Il parziale tra fine terzo quarto ed inizio ultimo è di 15-0 col solo quarto quarto iniziato da Latina con un 11-0. Mouaha è scatenato battendo costantemente la difesa ferrarese in uno contro uno ed al 35’, dopo il canestro di Pacher, lo stesso Mouaha guadagna la linea di fondo e schiaccia di prepotenza il +12 che chiude la partita. La Benacquista gestisce gli ultimi minuti senza patemi vince 83-70. Per Ferrara il momento è nerissimo, il peggiore della gestione Leka, e ci vorrà ben più del rientro di Fabi per uscire da questo nuovo imbuto.

Benacquista Assicurazioni Latina – Top Secret Ferrara 83-70 (25-21, 19-20, 13-19, 26-10)

Benacquista Assicurazioni Latina: Terry Henderson 23 (3/6, 5/7), Aristide Mouaha 22 (5/6, 2/2), Dwayne Lautier-ogunleye 15 (4/8, 0/2), Todor Radonjic 7 (2/3, 1/4), Abdel Fall 4 (2/7, 0/1), Marco Passera 4 (0/1, 1/1), Giovanni Veronesi 4 (2/3, 0/3), Davide Bozzetto 2 (1/3, 0/2), Matteo Ambrosin 2 (1/1, 0/1), Giordano Durante 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 16 / 26 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Terry Henderson, Davide Bozzetto 8) – Assist: 15 (Terry Henderson, Dwayne Lautier-ogunleye 5).

Top Secret Ferrara: Giovanni Vildera 17 (7/12, 0/0), Niccolo Filoni 15 (3/3, 3/5), Demario Mayfield 14 (3/8, 2/4), A.j. Pacher 12 (4/7, 1/3), Luca Vencato 4 (2/6, 0/4), Alessandro Panni 3 (0/4, 1/1), Tommaso Fantoni 3 (1/2, 0/0), Danilo Petrovic 2 (1/1, 0/3), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0), Giovanni Manfrini 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 7 / 16 – Rimbalzi: 37 12 + 25 (Luca Vencato 12) – Assist: 16 (Demario Mayfield, Luca Vencato 4).