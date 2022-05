La Top Secret non decolla e perde a Fabriano

di Andrea Mainardi

Dalla festa di promozione in A1 di tredici anni fa è cambiato tutto nel confronto tra Ferrara e Fabriano: giocatori, società, divise e anche il risultato finale.

In quel di Osimo (palazzetto fabrianese non disponibile) la Top Secret perde 86-84 regalando alla neopromossa la seconda gioia in campionato.

Per coach Leka i campanelli di allarme iniziano ad essere tanti e questo Kleb continua a stentare in campionato. Il solo Pacher non può bastare mentre Panni, Mayfield e Vildera vanno troppo a corrente alternata. Vencato è ancora in rodaggio e non incidono Filoni e Petrovic. Il resto lo fanno il 5/30 da tre e un sempre più preoccupante divario tra palle perse e recuperate. Merito anche a Fabriano dell’ex Baldassarre e di un grande Davis da 29 punti e 10 rimbalzi, che semplicemente ha messo sul parquet più voglia di vincere.

La cronaca. Forte della scorsa vittoria ottenuta a Chiusi, Fabriano parte forte guidata da un Davis semplicemente incontenibile. L’americano segna da ogni posizione e assieme a Marulli porta sul +6 i padroni di casa mentre Ferrara cerca di imporre la propria fisicità sotto canestro, andando a segno principalmente con Pacher. L’americano è però troppo solo e Fabriano vola sul +10 col solito Davis ben coadiuvato da Smith. Ci pensa Mayfield infine a riportare sul -5 Ferrara che, a inizio secondo quarto, mette anche il naso avanti grazie a Panni e Petrovic.

Ancora una tripla di Davis ricaccia indietro la Top Secret che torna a inseguire. Le percentuali da tre non sono buone e non viene dunque capitalizzata la superiorità biancoazzurra a rimbalzo. Una nota conoscenza estense come Baldassarre riporta Fabriano sul +8, ricuciono Filoni e Pacher ma anche all’ intervallo i padroni di casa restano due possessi avanti sul punteggio di 47 – 40

Nel secondo tempo si alzano le percentuali: segnano Vildera e Thioune da sotto, Mayfield da tre seguito da Smith e Panni dalla media (55-49 al 23′). Fabriano allunga nuovamente con i gran canestri di Davis e Marulli mentre la Top Secret sbaglia davvero troppo da sotto restando ben lontana dai padroni di casa. Il tiro da tre continua a non entrare, Mayfield e Pacher trovano buone soluzioni da sotto e un paio di perse fabrianesi fanno si che Ferrara resti ancora in partita sul 67-62 nonostante tutto.

L’inerzia sembra ora a favore dei biancoazzurri che arrivano anche sul -2 con un Pacher decisivo sia in attacco che in difesa. Fabriano barcolla, trova canestri forzati con Santiangeli e Benetti ed ha il merito di non mollare nonostante i temporanei infortuni di Baldassarre e Smith. Sul 72-68 al 34′ poi, si decide la contesa. Ferrara perde due palle tremende con Vencato e dall’altra parte cinque punti pesantissimi di Santiangeli la puniscono (+9 al 35′). Rientra anche Baldassarre che piazza un’altra tripla importante ed i giochi sembrano chiusi. Nel finale la Top Secret almeno onora la maglia tornando fino al -2 con Vildera e Pacher. Con pochi secondi restanti l’americano ha anche la potenziale tripla del pareggio in mano ma la sbaglia ed i liberi di Davis fissano sull’86-84 il punteggio finale con la tripla finale di Vencato a segno che non può che alimentare i rimpianti estensi.