L’Arma festeggia i 100 anni dell’carabiniere in congedo Primo Musacchi

Argenta. Nella mattinata del 29 ottobre ad Argenta l’Arma dei Carabinieri ha festeggiato il carabiniere in congedo Primo Musacchi, che ha compiuto cento anni.

Il comandante della Compagnia di Portomaggiore gli ha portato il saluto e gli auguri del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Teo Luzi.

All’incontro organizzato dalla sezione di Argenta dell’Associazione Nazionale Arma Carabinieri in congedo, dove Primo Musacchi è iscritto da tempo, erano presenti il sindaco di Argenta Andrea Baldini e una nutrita rappresentanza di Carabinieri in congedo della Anc. Musacchi ha tagliato la torta spegnendo le candeline per i suoi cento anni

Primo Musacchi, nato e residente ad Argenta da sempre, ha prestato in servizio come carabiniere ausiliario durante la seconda guerra mondiale (1943-1945) al termine della quale dovette lasciare l’Arma per aiutare la famiglia gravemente distrutta negli affetti dalla guerra.

Durante il commovente incontro Primo, accompagnato dal figlio Giuliano, con straordinaria lucidità e precisione ha ripercorso quei difficili anni raccontando numerosi episodi di cui è stato protagonista, descrivendo gli orribili momenti trascorsi in cui ha sofferto scampando alla morte: del pericolo al freddo e alla fame sofferti nella campagna di Russia, a cui ha partecipato con l’esercito italiano e quello tedesco, sino al fortunato rientro in Italia e del servizio prestato in patria una volta incorporato al seguito della 4^ Armata Americana sbarcata in Sicilia che lo aggregò a Napoli.

Dopo il tradizionale spegnimento delle 100 candeline, culminato con la consegna di un dono inviato personalmente dal comandante generale dell’Arma e di una targa elogiativa della locale Associazione dell’Arma, Musacchi è apparso molto contento e anche emozionato per l’evento e ha ringraziato tutti gli intervenuti. Il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, con la sua presenza ha voluto a sua volta rivolgersi al centenario portando gli auguri, a nome suo personale e di tutta la comunità di Argenta.

L’evento si è caratterizzato per una forte emozione nei confronti di chi ha attraversato le vicende felici e tristi di un secolo della nostra storia, vivendo direttamente una parte importante di essa mentre era al servizio della comunità e delle istituzioni, facendosi cosi testimone di un prezioso patrimonio da trasmettere come esempio alle giovani generazioni.