Un eurogol di Colombo regala tre punti alla Spal

Sottil prova a ridare vita ai suoi con un triplo cambio ma gli errori ascolani in impostazione sono davvero troppi e il ‘Del Duca’ inizia anche a fischiare. Clotet dal canto suo inserisce Crociata per un esausto Mora e proprio Crociata al 76′ non sfrutta l’assist di Mancosu in verticale facendosi stoppare da Avlonitis. Sul versante opposto poco dopo è Capradossi ad immolarsi provvidenzialmente su Dionisi, messo a tu per tu con Seculin dalla verticalizzazione di Fabbrini.

La cronaca. Ritmi bassi e tanti sbadigli nei primi venti minuti. Le due squadre sono disposte specularmente in campo e ne nasce una partita scorbutica, con pochissimi spazi in cui giocare. I primi squilli della gara sono di Sabiri, giustiziere della Spal lo scorso anno proprio al ‘Del Duca’, ma Seculin è sempre attento. Al 26′ i biancazzurri si fanno vedere dalle parti di Leali con un bellissimi destro di Mancosu che sfiora il palo alla sinistra del portiere bianconera, chiudendo una bella trama di gioco da parte della Spal. Nel centrocampo di Clotet è Mora, schierato al posto di Seck oggi, il più attivo mentre fatica un po’ Viviani che al 36′ viene anche ammonito. Salterò la prossima gara contro il Perugia in quanto diffidato.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.