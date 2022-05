Duchi ancora in campo questo weekend contro la storica formazione dei Warriors Bologna

Duchi ancora in campo in questo weekend che vedrà la società estense schierare stavolta la formazione Under 21 pronta a replicare gli ottimi esordi dell’under 15 finora imbattuta nella propria categoria.

Per i ragazzi di coach Zucchelli l’esordio sarà tra le mura amiche del Mike Wyatt Field, sabato alle 14.30 contro la storica formazione dei Warriors Bologna che arrivano invece da due giornate di campionato già disputate con una vittoria e una sconfitta nel palmares.

Sono 5 le formazioni del girone B dove militano i Duchi; oltre ai Warriros già citati troviamo Ducks Lazio, Guelfi Firenze e Saints Padova, tutte formazioni con curriculum molto rispettabili. Nell’altro girone del campionato ci soro Lions Bergamo, Rhinos Milano, Seamen Milano e Giants Bolzano, squadre sempre di grande esperienza che già dalle prime giornate stanno dando vita a un campionato interessante.

Formula di campionato post covid leggermente anomala, la stagione ufficialmente prende il nome di Coppa Italia e permette di schierare anche giocatori over 21 purché al primo anno di esperienza.

Coach Zucchelli, è comunque molto positivo sulle possibilità della formazione estense: “scendiamo in campo per ultimi e abbiamo quindi visto le avversarie giocare e il loro valore e ci siamo quindi fatti un’idea di come dovremo gestire la partita. Purtroppo ci manca un roster profondo e qualcuno dovrà fare doppio ruolo ma anche questo è un fatto a cui siamo abituati poiché i nostri giocatori si sono già trovati a rivestire diversi ruoli in attacco e in difesa nei campionati già disputati”.

La preparazione della squadra estense è stata curata oltre che dall’head coach Zucchelli, da Giacomo Sacco, defensive coordinator e Andrea Golfieri offensive coordinator con l’aiuto di Orlandi, Medini e Zanella come assistenti.

A guidare l’attacco estense la grande esperienza di Alessandro Golfieri come quarterback che può contare su una buona batteria di ricevitori e runningback e con una linea d’attacco capitanata dal sempre validissimo Martinelli. In difesa ancora tanta esperienza, a partire da Rocco Zucchelli, passando per Zambelli, Vitali, Bottoni, La Torre, Osnato e Zanardi.

Da non dimenticare la preziosa collaborazione con i Roosters Romagna che ha portato tra le file estensi tre validi giocatori come Ghirotti, Tarroni e Mazzotti a completare la rosa estense.