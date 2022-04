Vigarano riparte con la nuova giunta Bergamini e tre nuove deleghe

di Davide Soattin

Vigarano. Una scelta “che è stata molto difficile, ma fatta seguendo le caratteristiche individuali di ciascuno con l’obiettivo di riuscire a dare una risposta che sia la migliore possibile a tutti i compiti che saremo chiamati a svolgere”.

A quasi due settimane dal voto che lo ha eletto nuovo primo cittadino di Vigarano Mainarda, e a poche ore dal primo Consiglio comunale della nuova legislatura, in programma lunedì 18 ottobre alle ore 21, è così che Davide Bergamini ha tolto i veli a quella che sarà “la squadra di lavoro che amministrerà il Comune in nei prossimi cinque anni”.

Un percorso politico e amministrativo che, a stretto contatto con il sindaco, a cui spetteranno anche le deleghe all’Urbanistica, Lavori Pubblici, Sport, Protezione Civile e Sicurezza (ex delega alla Polizia Municipale), vedrà lavorare quattro assessori, due donne e due uomini, che “dedicheranno gran parte della loro giornata per contribuire al cambiamento e a dare una visione di Vigarano che sia diversa”.

A partire da Mauro Zanella, 56 anni, pro-presidente dal 1997 del Comitato Pro Civitate di Vigarano Pieve e storico esponente di Fratelli d’Italia che, come già preannunciato nei giorni scorsi, vestirà il duplice ruolo di vicesindaco e assessore alle Attività Produttive, alle Frazioni (nuova delega) e alla Promozione del Territorio, oltre che alla Partecipazione e Terzo Settore.

“Ci aspetta un compito gravoso e importante – ha spiegato il braccio destro di Bergamini – ma in questi mesi è stata plasmata una squadra capace e piena di entusiasmo. ‘Ripartiamo’ continua a essere la parola chiave perché il nostro territorio necessita davvero di ripartire, di essere nuovamente stimolato e di tornare centrale nell’Alto Ferrarese. Non abbiamo la bacchetta magica, ma tanta voglia di provarci con idee e disponibilità. E per farlo, avremo bisogno di tutti”.

Le deleghe a Cultura, Pubblica Istruzione e Formazione, Politiche Giovanili, Tutela degli Animali (nuova delega) e ai Gemellaggi spetteranno invece a Daniela Patroncini, 46enne laureata in Giurisprudenza a Unife, oggi impiegata all’interno di un’azienda metalmeccanica di Bondeno, nonché attrice impegnata da diversi anni nel campo della formazione attoriale presso la Casa della Musica e delle Arti di Vigarano Pieve.

Insieme a lei ci sarà anche l’assessore Francesca Lambertini, 51 anni, mamma di tre figli e responsabile amministrativa nella gestione di rifiuti e ambiente in un’azienda. A questo proposito, il terreno di competenza su cui si muoverà sarà quello relativo a Politiche Ambientali, Servizi alla Persona, Pari Opportunità e Servizi Cimiteriali, con particolare attenzione al sito dell’ex Orbit per cui Bergamini ha fatto sapere di volersi “mettere al lavoro per intercettare fondi del Pnrr al fine di risistemarlo”.

Infine, un “compito gravoso e delicato” sarà quello che spetterà a Ennio Bizzarri, 44enne laureato in Economia a Unibo, dottore commercialista, consulente del lavoro e titolare dello studio commercialista Bizzarri, già pronto ad assumere le deleghe a Bandi e Progetti Europei (nuova delega), Bilancio e Personale, con particolare attenzione ai conti del Comune.

A tal proposito, il nuovo assessore spiega come la “situazione non sia delle migliori, anzi è drammatica, ma abbiamo già avuto incontri per fare qualcosa di interessante e rimboccarci le maniche, dal momento che c’è tanto da lavorate ed è arrivato il momento di fare, ma soprattutto di dimostrare a tutti quelli che ci hanno dato la fiducia che noi sappiamo fare, per riportare il paese nel posto in cui merita di essere”.

“Devo ringraziare anche chi non fa parte della giunta – ha concluso il sindaco – perché erano tutte persone che meritavano di avere un posto e mi hanno messo in difficoltà. Nonostante ciò, chi è entrato tra questi banchi come consigliere comunale mi darà il suo supporto come assessore esterno, così come chi non è stato eletto. Saranno i nostri occhi e le nostre orecchie e ci aiuteranno nella raccolta delle problematiche per dare quello sprint che possa far ripartire Vigarano”.