La Top Secret c’è e vince sul campo della Stella Azzurra

di Andrea Mainardi

Pur tra le difficoltà dettate dagli infortuni e qualche pressione derivante dall’inaspettata sconfitta con Chiusi all’esordio, i biancoazzurri espugnano il campo della Stella Azzurra Roma conquistando i primi due punti stagionali.

La Top Secret dopo aver iniziato bene la gara rischia di buttar via tutto quanto con una fase centrale del match opaca, dove il tiro da tre non entra mai ed i capitolini vanno sopra anche di nove lunghezze.

Nel finale però il maggior ‘tonnellaggio’ estense ha la meglio grazie a Vildera, Petrovic e soprattutto Pacher che chiude con venticinque punti a referto. La squadra di coach Leka ha il merito di var valere le proprie armi senza Fabi e Zampini, puntando tutto sul gioco interno (25/32 in area pitturata) che l’ha portata a tirare una quantità esorbitante di tiri liberi mettendone a segno una buona parte (30/40).

La cronaca. Avvio equilibrato di partita: da una parte Ferrara sceglie un quintetto allo con Petrovic da ‘tre’ che le permette di comandare in area grazie anche alla buona regia di Mayfield, mentre dall’altra parte la Stella Azzurra si affida ai propri leader trovando canestri sia da Marcius che da Jackson (9-12 al 4′). Coach Leka ha rotazioni limitate ma comunque efficaci e l’entrata di Fantoni e Filoni corrisponde a un bel parziale di 0-8 che vale il +11 biancoazzurro. Dopo aver incassato, Roma reagisce con l’esuberanza dei giovani Menalo e Biar chiudendo con un passivo accettabile, sul 20-25, il primo quarto.

Mayfield e Vildera spingono ancora Ferrara oltre la doppia cifra di vantaggio. Qualche persa di troppo e un tiro pesante che non entra mai permettono ai padroni di casa di ricucire grazie a Jackson che dall’arco invece funziona eccome, portando i suoi al pareggio a quota 35 al 17′. La Stella Azzurra mette addirittura il naso avanti e solo il sussulto d’orgoglio da parte di Pacher e Mayfield nel finale permette alla Top Secret di terminare sul 41-44 il primo tempo tra qualche affanno.

La ripresa è un pianto: per quasi quattro minuti Ferrara non segna e Roma ringrazia andando sul +9 grazie a Marcius, sempre pericoloso in area, e al solito Jackson per il 53-44 che è il massimo vantaggio capitolino. I biancoazzurri hanno il grande merito però di reagire nel momento più difficile e con tutti gli elementi del proprio quintetto, da Petrovic a Pacher passando per Panni e Mayfield, rimette in carreggiata una partita che sembrava segnata andando sul 66-63 al riposo.

E’ l’ultimo quarto infine dove il Kleb Basket si esalta del tutto. Filoni è un collante perfetto (non a caso +15 di plus/minus per lui) e Ferrara continua a spingere guidato da capitan Fantoni che ribalta il risultato. La tripla di Petrovic fa il resto e i biancoazzurri si ritrovano sul +7 al 33′. Roma perde ritmo al tiro col solo Rullo capace di segnare con continuità mentre dall’altra Pacher è una sentenza da tre e Vildera torna a fare la differenza in area pitturata. Dopo aver ‘azzannato’ la partita, la Top Secret non la lascia più andare vincendo poi per 84 a 91 una gara che può già fare la differenza da qui in avanti. La truppa di coach Leka ancora una volta ha dimostrato che, nelle difficoltà, riesce a tirar fuori il meglio.