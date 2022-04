La Top Secret delude all’esordio. Chiusi vince con facilità

(foto di Alessandro Castaldi)

di Andrea Mainardi

Brutto, bruttissimo inizio di campionato per Ferrara che perde malamente contro i biancorossi neopromossi 65 a 78. L’assenza di Federico Zampini non basta a spiegare una prestazione davvero molto negativa sotto tutti i punti di vista per i ragazzi di coach Leka, apparsi quasi spaesati nell’esecuzione offensiva ed anche in difesa le gambe non hanno girato. Chiusi dal canto suo ci ha messo l’energia giusta sin dal primo minuto dimostrandosi squadra vera e compatta in tutti i suoi effettivi, non solo col talento dei propri americani. Ferrara dovrà rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare, non dando per scontato che la squadra allestita quest’anno non debba guadagnarsi la vittoria con fatica e sudore ogni domenica.

La cronaca. L’Mf Palace prende subito energia per merito dei canestri di Vildera e Pacher che aprono la stagione. Chiuse risponde col talento dei propri americani per tornare subito a contatto ed anche a rimbalzo i toscani aggrediscono meglio la partita rispetto alla Top Secret. I biancoazzurri sentono la gara ed affrettano un pò troppo l’esecuzione offensiva, anche se Fabi trova la bomba del +3. E’ comunque Chiusi a terminare meglio il quarto col controsorpasso dall’arco ad opera di Pollone per il 16-18.

Bene anche Raffaelli e Fratto per gli ospiti che portano fosforo e punti in campo così come Mei. La Top Secret continua invece ad essere un po’ troppo sulle gambe soprattutto in difesa e Chiusi al 13′ allunga sul +8. Pur con gli americani temporaneamente in panchina i toscani restano avanti senza troppe difficoltà perchè ad ogni tentativo di rimonta estense arrivano le triple biancorosse con Mei e Pollone (27-36 al 18′). Coach Leka prova ad affidarsi agli americani e qualche buona giocata arriva da parte di Pacher e Mayfield. In regia la mancanza di Zampini si fa sentire davvero tanto e Chiusi resta in avanti sempre con le giocate di Medford e Wilson. Il primo tempo termina sul 33-42 e per ora la Top Secret fatica tanto ad ingranare.

Anche nella ripresa Ferrara ci capisce davvero poco della partita. Condizione fisica carente e pessima esecuzione offensiva fanno sì che Chiusi rimanda in controllo della partita e vada addirittura sul +15 con i canestri di Wilson da sotto. Tanta fatica anche negli uno contro uno da parte dei biancoazzurri. Wilson e Medford continuano a fare ciò che vogliono, la reazione estense è affidata a Petrovic e Filoni che ricuciono fino al -7 dando a Ferrara almeno l’idea di potersela giocare pur tra mille difficoltà.

L’ultimo quarto infine certifica i grandi meriti di Chiusi ed i demeriti estensi. Fratto domina sotto canestro mantenendo i suoi avanti e senza americani in campo, i toscani giocano un basket semplice ed efficace che porta alla tripla di Raffaelli per il +11. Ferrara resta totalmente sulle gambe ed in attacco sembra non saper cosa fare. Nel finale Chiusi senza nemmeno faticare troppo si porta a casa i primi due punti della partita, lottando su ogni pallone fino alla fine cosa che la Top Secret assolutamente non fa. Il tabellone finale recita un eloquente 65-78 ed arrivano addirittura i primi fischi all’Mf Palace al termine di una partita sorprendente in maniera negativa. Non è certo questa la Top Secret che ci si aspettava nonostante l’infortunio di Zampini.