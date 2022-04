Tennis. Cogo e Occhiali si fermano in finale

Il Cus Ferrara Tennis Under 12 Maschile, capitanato dal maestro nazionale Ferdinando De Luca, è stato tra le squadre protagoniste della fase nazionale di Macroarea Nord/Est Italia disputata al Tennis Club Perugia.

Andrea Cogo e Mattia Occhiali gli atleti che hanno preso parte alla competizione in Umbria, dopo essersi qualificati come secondi al Campionato Regionale di Categoria, perdendo la finale allo Sporting Sassuolo contro i padroni di casa.

Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria le Regioni coinvolte in questo raggruppamento e, sorteggio non proprio favorevole per i cussini, opposti al Circolo Tennis Bisenzio di Prato.

Andrea e Mattia nulla hanno potuto contro i Toscani Callipo e Tartoni, uscendo sconfitti in entrambi i singolari.

2-0 risultato per la compagine di Prato, e qualche rammarico per i tennisti estensi che non sono riusciti ad esprimersi ai massimi livelli, probabilmente per la troppa tensione dovuta all’importante appuntamento sportivo.

“Rimane comunque la soddisfazione di esserci stati – commenta l’allenatore De Luca -, di avere disputato una splendida stagione ricca di ottimi risultati, di avere ottenuto alcune vittorie in Tornei individuali facenti parte del Circuito Regionale e per Andrea Cogo di essere stato uno dei rappresentanti dell’Emilia Romagna alla Coppa Lambertenghi di Milano”.

Da ricordare che negli ultimi sei anni, il Cus Ferrara tennis allenato da De Luca, ha portato quattro diverse formazioni alla Fase di Macroarea, particolarità che non accadeva a livello giovanile dai primi anni ’90, sempre per merito del Cus con in formazione Giulia Casoni ex 83 WTA in singolo e 51 in doppio.