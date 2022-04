Occhiobello, la casa di cura formerà gli specializzandi Unimore

“Sono gli interventi – aggiunge Maida – che si possono definire “maggiori”, in ragione della loro complessità. In prospettiva il nostro obiettivo è quello di mantenere costante nel tempo il livello di qualità che abbiamo raggiunto in questi anni e confermarci come punto di riferimento sul territorio”.

La convenzione sottoscritta dalla “Santa Maria Maddalena” con l’ateneo lo scorso luglio “rappresenta per noi un riconoscimento di assoluto prestigio anche perché la casa di cura è l’unica realtà avente natura privata accreditata all’interno di una rosa di soli ospedali pubblici: quelli di Sassari, Trieste, Avellino e Udine. Non è affatto frequente che un’università pubblica chieda ad una struttura come la nostra di contribuire ad addestrare i suoi specializzandi”.

