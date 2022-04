Clotet ha la ricetta anti Vicenza: “Mentalità, concentrazione e un po’ di fortuna”

di Andrea Mainardi

Spal subito in campo dopo la brutta prestazione di Reggio Calabria. Al ‘Mazza’ arriva un Vicenza con ancora zero punti all’attivo, con tanta fame e che non andrà preso assolutamente sotto gamba nel turno infrasettimanale.

I biancoazzurri dovranno fare tesoro della scorsa prestazione cercando di continuare il proprio processo di crescita.

Clotet recupera Dickmann e Zuculini, il che gli permetterà di avere tutta la rosa a disposizione potendo così gestire al meglio gli impegni ravvicinati di questo periodo. Per quanto riguarda la formazione titolare, probabile un cambio per reparto con Dickmann che tornerà a destra e Da Riva che potrebbe far rifiatare Esposito indipendentemente dalla situazione disciplinare di quest’ultimo. In avanti Crociata non ha convinto a Reggio Calabria, spazio dunque a un esterno di ruolo come D’Orazio mentre Seck dovrebbe far rifiatare Latte Lath sulla destra.

“Dobbiamo giocare sempre per vincere – esordisce Clotet in presentazione della gara -. Domani arriverà il Vicenza che secondo me è una buona squadra, con un bell’atteggiamento e che è in cerca di punti. Mi aspetto una partita difficile, vedo il calcio come una responsabilità e so che le partite si vincono alla fine e non prima se noi siamo più mentalizzati, concentrati e con un po’ di fortuna. Sarà importante lottare assieme ai tifosi con mentalità e sacrificio”.

L’allenatore spagnolo torna sulla sconfitta di Reggio Calabria: “Sabato non abbiamo giocato bene come altre volte, è normale a inizio campionato e sono cosciente che la squadra lavora insieme da sole due settimane e che ha fornito la prestazione che volevamo. Il gol della Reggina ha sbloccato una partita controllata poi è stato difficile recuperarla per una squadra giovane come la nostra. Questo fa parte del processo: non siamo il Real Madrid perché ne abbiamo date cinque al Pordenone che giocava con uno in meno, noi siamo una squadra giovane che deve lavorare per migliorare per l’obiettivo difficilissimo di competere ogni volta. L’importante è essere razionali, restare umili ed essere consapevoli che comunque la squadra continua a crescere. Tutto dobbiamo sapere che la squadra deve tenere i piedi a terra senza esaltarsi per le vittorie e deprimersi dopo le sconfitte”.

Undici iniziale ancora incerto, ma c’è spazio per parlare di molti singoli: “Fino a domani non prenderò decisioni, è ancora presto per decidere eventuali cambi. Dickmann si è allenato in questi giorni, valuterò con lo staff medico ma penso possa essere disponibile. Per quanto riguarda Esposito non ho visto l’episodio, aldilà delle valutazioni so che altri calciatori hanno esultato così prima di lui. Ha affrontato una situazione difficile calciando benissimo il secondo rigore e tutto dev’essere valutato anche considerando il momento. A me personalmente non offende quello che ha fatto festeggiando tra l’altro con in propri tifosi. Zuculini è stato sfortunato, ha avuto qualche fastidio ma fisicamente ora sta meglio ed è a disposizione. Su Ninkovic nessuno mi ha confermato nulla, a oggi non ci penso”.

Di sicuro questa Spal non manca di compattezza: “Lo spogliatoio è forte e gli piace il calcio che mette in pratica, tutti siamo convinti che se abbiamo intensità e mentalità possiamo fare bene. Abbiamo i piedi per terra, nel calcio moderno uno spogliatoio dal morale volatile è controproducente”.

L’allenatore spagnolo per ora non guarda alla graduatoria: “La classifica la guardo l’ultimo giorno. Avremmo meritato un punto in più ma tutto si pareggia lungo il campionato, il nostro obiettivo è quello di salvarci ma con una identità precisa e dovremo aspettare dopo dodici o tredici partite per tracciare un primo vero bilancio”.

Probabile formazione Spal (4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Viviani, Da Riva; Seck, Mancosu, D’Orazio; Colombo.