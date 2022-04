Cento. Arriva La Russa a sostegno di Toselli

di Serena Vezzani

Cento. Il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa e il senatore Alberto Balboni in visita a Cento, in appoggio al candidato sindaco Toselli: è successo nel pomeriggio di domenica 19 settembre, a partire dalle 17.30, presso i Pazzi di Flemming, per parlare di prospettive locali e nazionali insieme alla compagine del centrodestra che sosterrà l’attuale primo cittadino in vista delle elezioni comunali.

E ha parlato di politica, Covid e immigrazione il fondatore di Fratelli d’Italia La Russa, dopo aver espresso la sua soddisfazione nel trovarsi a Cento: “Quando la politica non è mossa dalla passione o dagli ideali diventa una cosa squallida: ecco perché abbiamo fondato Fratelli d’Italia, che ha permesso che la destra restasse in piedi e non sparisse, riunendo patrioti come noi sotto un’unica bandiera”.

Fratelli d’Italia è “un partito patriottico, che crede nel rispetto dell’identità italiana, della cristianità, della cultura, della lingua, della storia, della difesa dei confini: non ce l’abbiamo con gli immigrati, ma pretendiamo che chi arriva in Italia rispetti le nostre tradizioni”. No al reddito di cittadinanza, sì, secondo La Russa, a una semplice ricetta: “Spendere quei soldi per decurtare le tasse a chi assume più dipendenti”. E per la questione Covid, incalza: “Che lo Stato abbia il coraggio di istituire obbligatorio il Green pass”.

Infine, un augurio al candidato sindaco Toselli: “Una buona amministrazione non può che proseguire” sono le parole dell’ex ministro della Difesa, “e farlo con tutto il centrodestra unito rappresenta un segnale importante non solo per l’Emilia Romagna, ma per tutta Italia”. Anche da parte del senatore Balboni, “la riconferma di Toselli è certa: abbiamo i numeri per contribuire alla crescita e allo sviluppo di Cento”.

“Siamo convinti che garantire a Cento la continuità sia la cosa più importante: vogliamo ricominciare, ma non da zero, e abbiamo tanti progetti concreti e ambiziosi per la nostra città” conclude Toselli. “L’invito per quando vinceremo è di tornare qua a Cento a festeggiare”.