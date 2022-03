Spal, Clotet non è preoccupato: “Sconfitta da cui imparare per crescere ancora”

di Davide Soattin

Una Spal sottotono, spenta e leggera perde 2 a 1 contro la Reggina e fa un passo indietro rispetto alle ultime convincenti e positive uscite con Pordenone e Monza, nonostante la rete del momentaneo pari di Esposito su calcio di rigore.

Nel post-partita, Pep Clotet ha analizzato così la sconfitta dei suoi uomini con l’undici amaranto: “È stata una partita equilibrata. Il loro gol ci ha messo in difficoltà ma poi la squadra ha provato subito a tornare in partita, nonostante fosse difficile. È arrivato l’1 a 1 e abbiamo finito bene il primo tempo, così come abbiamo iniziato il secondo, andando subito a cercar di fare male. Sapevamo che la Reggina aveva buona dose di esperienza e che stava aspettando un nostro errore per poi ripartire, come in occasione del secondo gol”.

“Abbiamo fatto i cambi per recuperare la partita – ha spiegato l’allenatore spagnolo – ma loro ci hanno messo esperienza negli ultimi venti minuti e non siamo riusciti a trovare fluidità di manovra. A mio avviso, la Spal ha fatto più di quanto dica il risultato e lo testimoniano le ultime due occasioni con Peda e Capradossi, dove purtroppo non è entrata la palla. L’importante per noi è imparare da questa gara, continuare a crescere e fare la partita contro il Vicenza”.

Secondo il tecnico catalano, la squadra ha ancora ampi margini di crescita: “Bisognerà avere pazienza. Dovremo fare il nostro calcio e aspettare che il gruppo cresca e si conosca. Ho iniziato a lavorare con i ragazzi al completo dieci giorni fa. Questa stagione ci servirà per far migliorare la squadra e metterla nelle condizioni di farla competere con le altre, schierandola sempre al meglio delle sue possibilità. Vincere, perdere e pareggiare fa parte del calcio, l’importante è pensare positivo”.

Un’analisi condivisa nella sua interezza da Marco Mancosu: “Sappiamo che queste sconfitte fanno parte del gioco e servono alla crescita dei ragazzi. Davanti avevamo una squadra esperta, ma veniamo via da Reggio Calabria con tante cose positive e con la consapevolezza che si può solo crescere. Nel primo tempo abbiamo fatto tantissimo per metterli in difficoltà e potevamo anche andare in vantaggio. Non ci siamo riusciti e ci prendiamo quanto di buono si è visto. Per fortuna c’è subito la gara in casa contro il Vicenza. Tornare in campo per potersi subito rifare è sempre bello”.