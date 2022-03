Il comune di Bondeno entra a far parte della Zls, unico nell’Alto Ferrarese

«Congiuntamente all’istituzione della Zls da parte del presidente del Consiglio – commenta ancora Saletti – il nostro Comune sarà pronto a varare le necessarie agevolazioni fiscali e tributarie per le imprese. Questa notizia porta il tessuto imprenditoriale di Bondeno a fare un balzo in avanti verso quelle che sono le grandi arterie di collegamento industriale. Il nostro territorio si dimostra quindi sempre più appetibile, e non dimentichiamo che è già naturalmente adiacente e collegato a due importantissime regioni quali il Veneto e la Lombardia. Confidiamo quindi che l’iter prosegua senza intoppi fino all’ultimo passaggio».

«Si tratta – sottolinea il sindaco, Simone Saletti, dopo aver appreso la notizia in videoconferenza con Corsini – di un riconoscimento importante che premia il lavoro degli ultimi mesi. L’area individuata per il nostro territorio rientra all’interno della zona industriale Riminalda (situata a Borgo Scala, ndr ): la Regione ci ha premiato perché riusciamo a combinare efficacemente il trasporto su ferro a quello su gomma, e possiamo contare su un collegamento diretto con il porto di Ravenna, requisito indispensabile per l’inserimento nella Zls. Naturalmente – prosegue il primo cittadino –, pur accogliendo con grande positività la notizia, restiamo in attesa dell’ufficialità, che dovrà essere sancita da un atto formale del governo centrale. Intanto ringrazio la Regione, perché i mesi di lavoro congiunto e di trattativa sono stati lunghi e impegnativi, ma alla fine la giunta emiliano-romagnola ha riconosciuto le potenzialità del nostro territorio».

