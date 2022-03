Ancora droga in Gad. Operazioni anche della Polizia locale

Ammonta a circa 60 grammi il quantitativo di marijuana, al quale si aggiungono diversi grammi di hashish e più di cinquanta grammi raccolti in ovuli di cocaina ed eroina, rinvenuti e posti sotto sequestro dal personale della Polizia Locale Terre Estensi durante le attività svolte nel corso di questa settimana.

Proseguono infatti ininterrotti i controlli messi in campo dal Comando sul territorio per il contrasto allo spaccio. Il Nucleo Cinofilo della Polizia coadiuvato dagli Agenti di Quartiere ha setacciato in particolare punti caldi della città riuscendo a sottrarre dal mercato nero un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di mercoledì scorso, 15 settembre, la Polizia Locale Terre Estensi ha denunciato in stato di libertà un trentanovenne di nazionalità nigeriana residente in un comune dell’Abruzzo, per l’inottemperanza del divieto di ritorno nel capoluogo estense, emesso dal Questore di Ferrara nel febbraio di quest’anno.

Agli agenti della Polizia Locale che presidiavano la via Nazario Sauro, è apparso sospetto l’atteggiamento dell’uomo, recalcitrante ad esibire i documenti e a declinare le generalità ai fini della sua identificazione. Attraverso i controlli, dai quali tentava in ogni modo di sottrarsi, è emerso che il soggetto era già noto alle Forze dell’Ordine. L’accertamento è scaturito nell’ambito dei servizi di controllo del territorio in zona Gad.