Clotet carica la Spal: “A Reggio Calabria per fare il nostro calcio”

di Andrea Mainardi

Anche alla vigilia della gara contro la Reggina, l’allenatore della Spal non manca di infondere fiducia all’ambiente ed alla squadra dopo quella che è stata una settimana di allenamenti decisamente proficua.

Dopo le ottime prestazioni casalinghe fornite contro Pordenone e Monza, la Spal vuole confermarsi squadra vera anche in trasferta e contro i granata sarà certamente un’occasione per dimostrarlo.

Al ‘Granillo’ mancheranno Zuculini ancora sofferente al polpaccio e Dickmann, che in settimana ha rimediato una distorsione alla caviglia. L’infortunio comunque non preoccupa e Spaltro è pronto a farne le veci. Per il resto, improbabile ci siano variazioni rispetto all’undici titolare visto contro il Monza.

Un raggiante Pep Clotet esordisce così alla presentazione della gara: “La settimana è andata bene e penso che ogni giorno che la squadra lavora assieme, faccia piccoli passi in avanti. La nostra fiducia cresce, mi piace lavorare con questi calciatori che hanno tutti una fantastica mentalità. A Reggio Calabria sarà una trasferta difficile, siamo concentrati nell’andare a fare il nostro calcio anche fuori casa dove dovremo giocare con lo stesso cuore e con la stessa mentalità”.

Il mister spallino se la vedrà con una della formazioni più esperte del campionato: “La Reggina ha un allenatore esperto che metterà in campo la migliore squadra possibile. A me è sempre piaciuto lavorare con i giovani ovunque io sia stato, penso ci voglia la giusta combinazione di esperienza e gioventù. Mi piace la nostra Spal perchè gioca con cuore, fiducia ed entusiasmo. La B è uno dei campionato più insidiosi del mondo, anche lo scorso anno c’erano tante squadre in pochi punti ed in questi casi è importante l’esperienza per gestire le situazioni anche difficili”.

La Reggina è “forte sulle palle inattive, evita le transizioni dell’avversario restando coperta ed attaccando con pochi elementi. E’ una squadra molto tattica con già un’identità concreta, sa anche interpretare bene i momenti della partita e sarà difficile per noi. Ho fiducia nel nostro calcio, certamente sarà un campo difficile. Abbiamo l’esperienza necessaria per far capire ai giovani che non abbiamo ancora fatto nulla e che bisogna avere sempre umiltà per evitare rilassamenti”.

Con l’assenza di Dickmann, il suo sostituto è già pronto: “Giocherà Spaltro che ha fatto una grande settimana di lavoro e darà il massimo. L’importante è dare tutto, poi è il calciatore che fa la differenza in campo. Una caratteristica di tutte le grandi squadre è la continuità del calciatore e ora siamo tutti a più sullo stesso livello poi si vedrà per martedì (turno infrasettimanale contro il Vicenza ndr.). Il Covid ha cambiato il calcio e ora ci sono cinque cambi, normalmente non ne faccio molti ma questo è uno strumento che può cambiare la partita e per fortuna possiamo permetterci diverse variazioni”.

Clotet non è solo un allenatore d’attacco: “Vogliamo recuperare palla il più veloce ed alto possibile sacrificandoci tanto, la Reggina ha un gioco molto diretto che tenderà ad abbassare il nostro baricentro. Io parlo di attacco ma voglio una squadra capace di provocare l’errore dell’avversario per poi far subito male. Il lavoro difensivo è l’aspetto che mi piace di più della mia squadra, tutti si aiutano ed abbiamo concesso solo tre tiri al Monza anche se dobbiamo dimenticare adesso quella partita e pensare solo alla prossima”.

Dopo due anni di isolamento, finalmente è imminente la riapertura di un allenamento settimanale ai tifosi: “E’ una grande iniziativa. Dobbiamo creare un’unità con l’ambient, giocare in ‘dodici’ e meglio che undici. Questa è anche l’idea del presidente: fare qualcosa che piaccia ai tifosi senza creare problemi alla squadra, che deve restare concentrata. E’ una cosa buona per i tifosi, soprattutto giovani, e anche per i giocatori dopo due anni di isolamento praticamente”.

Probabile formazione Spal (4-2-3-1): Thiam; Spaltro, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Seck, Mancosu, Latte Lath; Colombo.