Arriva “Amici di casa Coop” all’ipercoop Il Castello

Con un’area vendita di 400 metri quadrati , il corner “Amici di casa Coop” è caratterizzato da una vasta offerta specializzata di prodotti: è possibile trovare un assortimento di circa 5.000 articoli , con particolare attenzione ai cibi per cuccioli e gattini, agli alimenti naturali e alle diete indicate nel trattamento delle principali patologie di cani e gatti. Ampio spazio anche alla proposta non alimentare, come l’igiene, la cura, la bellezza, il gioco e gli accessori dedicati agli amici a quattro zampe e ad altri animali. L’offerta particolarmente vantaggiosa e conveniente, con promozioni su diversi prodotti, è il tratto distintivo del nuovo negozio che arricchisce e completa quella dell’ipercoop Il Castello.

