Petrolchimico. Celanese conclude l’accordo con Benvic

Celanese Corporation, azienda globale di prodotti chimici e materiali speciali, ha annunciato oggi (1° luglio) la conclusione dell’accordo definitivo con Benvic Group, leader europeo nella produzione di soluzioni termoplastiche a base di PVC altamente innovative e nel compounding di biopolimeri, per la vendita delle attività di compounding di Ferrara.

L’annuncio segna la conclusione positiva delle trattative con le organizzazioni sindacali legate alla creazione di un centro di eccellenza europeo per il compounding – annunciato lo scorso anno – e al consolidamento delle operazioni di compounding dallo stabilimento di Ferrara presso la sede di Forlì.

Con questa operazione, Benvic Group rileverà 33 dipendenti della sede di Via Marconi senza alcuna interruzione del loro rapporto di lavoro, mentre 23 dipendenti di Celanese si uniranno al sito di Piazzale Donegani come rinforzo.

Due dipendenti hanno accettato l’opportunità di unirsi al Centro di eccellenza Celanese di Forlì e 5 hanno optato per un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

“Sono lieta per la collaborazione avuta con Benvic Group nel risolvere questa difficile situazione. Grazie a questa decisione possiamo mantenere l’occupazione nella nostra regione e al tempo stesso assicurare forniture ai nostri clienti – ha detto Chiara Beltrame, direttore di produzione per l’Italia -. La chiusura della transazione con Benvic è un importante passaggio che si unisce al nostro impegno e agli investimenti in corso per costruire un Centro di eccellenza europeo per il compounding di successo a Forlì, in linea con il modello di compounding globale di Celanese già in atto nelle Americhe e in Asia. Voglio ringraziare sinceramente tutti i dipendenti per aver collaborato con noi e per aver mantenuto i più alti standard possibili durante questo difficile periodo”.

“Confido che coloro che entreranno in Benvic Group continueranno il loro sviluppo professionale contribuendo al successo aziendale” ha concluso Beltrame.

Celanese ha già assunto più di 20 nuovi dipendenti, incluse posizioni di senior manager, nella sede di Forlì, e cercherà di coprire altre 45 posizioni – per lo più di produzione – nei prossimi mesi.

L’azienda prevede il completamento complessivo del Centro di eccellenza entro dicembre 2022. I dettagli finanziari della transazione con Benvic Group non sono stati resi noti.

“L’accordo è motivo di grande soddisfazione per i lavoratori e più in generale per il settore della chimica a livello regionale e non solo – commenta la consigliera regionale ferrarese e capogruppo Pd in Regione, Marcella Zappaterra -. Ancora una volta plaudo al lavoro delle organizzazioni sindacali e delle aziende coinvolte, ma anche a quello della Regione e dell’assessore Vincenzo Colla che ha sempre dimostrato sensibilità per questa situazione che non era detto trovasse una soluzione così soddisfacente”.

“Sono soddisfatto per il felice esito dell’accordo definitivo – aggiunge il sindaco di Ferrara Alan Fabbri -. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra di tutto il territorio, che mostra come, uniti, si ottengano obiettivi importanti, per l’occupazione, per il lavoro, per l’economia, per il futuro. Quello che si compie oggi non è un punto di arrivo, bensì di partenza”.

“Terremo alta l’attenzione, soprattutto sul lavoro – promette Fabbri -. Il petrolchimico è e sarà sempre al centro delle sfide e dei progetti futuri: la sostenibilità e lo sviluppo del settore, anche a livello nazionale, l’inserimento in Zls, l’attuazione, a livello locale, del Pnrr sono partite fondamentali su cui concentriamo attenzione, impegno e lavoro e su cui non smetteremo di sollecitare tutti i livelli istituzionali”.