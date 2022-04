Ferrara Summer Festival da De Gregori a Zucchero

di Matteo Bellinazzi

È un’estate piena di musica quella che si sta preparando tra le mura di Ferrara. Anche il Ferrara Summer Festival ormai prende forma con la conferma della line up definitiva degli artisti che si esibiranno dall’1 al 26 luglio. Il 90% delle prevendite sono già state polverizzate.

“Con il Ferrara Summer Festival il panorama musicale di Ferrara diventa ancora più vasto dando un segnale di forte attività culturale da parte della nostra città che ha respiro e interesse nazionale” afferma il sindaco Alan Fabbri.

Nel mese di luglio la città estense sarà impreziosita dai due importanti Festival del Ferrara Sotto le Stelle e il Ferrara Summer Festival “che permette di avere – aggiunge Fabbri – tra le nostre mura un palinsesto attrattivo e variegato dando spazio ai cantanti italiani migliori. In un momento come questo in cui i contatti con l’estero sono così difficili gli organizzatori hanno trovato il meglio che c’è”.

Per poter avere questa qualità lo sforzo economico, che ammonta in totale a circa 950mila euro con l’aggiunta all’ultimo di Zucchero, anche da parte del Comune e delle risorse della Holding a esso collegata non è stato indifferente. L’esborso si aggira sui 150 mila euro, “segnale – afferma il sindaco – della forte volontà da parte dell’amministrazione di ripartire. Eventi di questo tipo pubblicizzano la città in tutta Italia aumentandone il lustro e soprattutto l’indotto economico. Negozi, hotel, bar e ristoranti del centro gioveranno dell’afflusso turistico”.

Da non dimenticare anche i lavoratori del settore musicale “che sono i protagonisti celati nell’ombra ma rendono possibile la realizzazione dei concerti e che hanno sofferto molto di questi due anni di pandemia”.

Ed è proprio durante la pandemia che questo festival ha visto la luce la prima volta, “nato l’anno scorso – racconta Fabio Marzola dell’associazione culturale Butterfly, organizzatrice del festival – per prova in un momento molto difficile per tutti e in particolare per il settore dell’intrattenimento. Dopo un anno possiamo affermare che è stata una scommessa vinta con la presentazione oggi di un’edizione ancora più ambiziosa che può contare fino a 1900 partecipanti (cento in più dell’anno passato), che potranno assistere alle esibizioni di artisti di livello assoluto in totale sicurezza. Un numero che dà la possibilità a questo festival di mantenersi con l’idea di ingrandirsi negli anni futuri senza le restrizioni dovute al covid”.

In questa edizione è ancora maggiore l’attenzione per la sicurezza del pubblico per cui sarà possibile “avere la tracciabilità delle persone – spiega Marzola – tramite un software di Ticketone che permette di vendere a blocchi i posti (da uno a quattro persone congiunte) e di risalire agli acquirenti, un Qr code sulle sedie tramite il quale sarà possibile ordinare da mangiare e da bere e farselo portare direttamente dal runner senza bisogno di alzarsi e creare assembramenti. L’aggiunta di Zucchero last minute è stata la gratificazione finale di un intenso lavoro”.

Il programma: si parte giovedì sera con il comico Giacobazzi (in collaborazione con Made Eventi), quindi i Subsonica (2 luglio), Noemi (il 4, sarà un evento anche con scopo benefico in collaborazione con l’associazione Ciao Ciao Ieie), Max Pezzali (l’8 e il 9), Antonello Venditti (il 13), Panariello (il 15), Emis Killa, Jake La Furia, il Tre, Random (il 17 luglio, in collaborazione con Made Eventi), Zucchero il 18. Quindi: Fiorella Mannoia (il 21), Francesco De Gregori (il 23), Umberto Tozzi (il 25) e Pucci (il 26).

Il tema di questa edizione del Festival è ‘Humanism, la musica cambierà il mondo!’ attraverso il quale si vuole indicare “il momento – dichiara Davide Tenan del Butterfly – che ci riporta a sognare il passato, vivere il presente ed immaginare il futuro. Rivivere le canzoni ed i testi che ci hanno permesso di diventare grandi attraverso i cantautori più importanti della musica italiana”.

Il Ferrara Summer Festival 2021 vedrà andare in scena i sentimenti, le emozioni ed i valori con le note delle canzoni patrimonio della cultura musicale italiana”.

Un vero e proprio segnale di ripartenza e di festa “che non poteva esistere senza il connubio tra pubblico e privato – aggiunge Tenan –. Con l’acquisto del biglietto si avrà diritto a numerosi sconti messi a disposizioni dagli esercizi locali, quali il -50% su tutti i musei, il -10% in tutti gli esercizi convenzionati con Ascom, e il -15% e il -10% con Libraccio per i libri e i dvd rispettivamente”.

Infine Humanism diventerà un documentario di fine festival con tutte le clip registrate dagli artisti che firmeranno tutti una chitarra come testimonianza di questa grande festa che verrà poi messa all’asta per ricavare fondi da devolvere in beneficenza.