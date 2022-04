Ancora un decesso Covid, muore un 61enne di Ferrara

Il Covid si porta via un altro ferrarese, un 61enne residente a Ferrara, e fa salire il totale delle persone decedute nel nostro territorio a 901 dall’inizio della pandemia. L’uomo ha perso la vita all’ospedale di Trecenta, nel vicino Veneto, dove era stato ricoverato dopo aver manifestato i sintomi della malattia. Non è chiaro se l’uomo avesse altre patologie pregresse concomitanti, in quanto tale dato non è pervenuto.

Si tratta in ogni caso del dato più triste riguardante l’aggiornamento della situazione nelle ultime 24 ore per quanto riguarda la provincia di Ferrara.

Continua invece a restare confortante l’aspetto dei nuovi contagi: nonostante un elevato numeri di tamponi refertati, 716, è stata trovata una sola persona positiva, peraltro senza sintomi e proveniente da fuori provincia. In questo modo il totale dei positivi da inizio pandemia nel Ferrarese sale a 23.236, di cui 858 relativi a persone residenti in altre province.

Sotto controllo anche la situazione dei ricoveri. All’ospedale di Cona non risultano altri ingressi in reparto Covid (ma nemmeno dimissioni), dove attualmente si trovano 9 pazienti su 30 posti letto a disposizione, di cui 2 ricoverati in terapia intensiva (che ha una dotazione attuale di 8 posti). I ricoverati Covid all’ospedale del Delta sono 4 sui 10 posti disponibili e all’ospedale di Cento 5 su 18 posti.

Intanto in isolamento domiciliare sono entrate altre 15 persone che hanno avuto contatti con persone positive (o che sono rientrati dall’estero), mentre nello stesso arco temporale ne sono uscite 26. Vi sono però altre 7 persone contagiate che si sono negativizzate e risultano ora guarite dopo l’esito negativo del tampone.

Buona anche la situazione dei contagi fra il personale sanitario, dato che al momento risulta positivo un solo dipendente presso l’azienda ospedaliera.

Prosegue e riprende un ritmo notevole la campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore sono state effettuate altre 3.340 vaccinazioni (1.577 prime dosi e 1.763 seconde dosi), con un totale di somministrazioni dal 27 dicembre che tocca così quota 318.818 (205.459 prime dosi e 113.359 seconde dosi).

La situazione in Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.791 casi di positività, 36 in più, su un totale di 17.914 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dello 0,2%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età, con la possibilità di prenotarsi che resta sempre aperta per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino.

Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati: https://salute. regione.emilia-romagna.it/ vaccino-anti-covid.

Tutte le informazioni sulla campagna: https:// vaccinocovid.regione.emilia- romagna.it/.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 3.784.967 dosi; sul totale, 1.400.723 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 16 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 11 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 15 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi è 38,8 anni.

Sui 16 asintomatici, 6 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 5 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione e 3 tramite i test pre-ricovero. Per 2 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 12 nuovi casi; seguono Modena (7), Reggio Emilia (5) e Parma (4). Poi Ravenna e Cesena (entrambe con 3 nuovi casi); quindi Piacenza e Ferrara (1 nuovo caso ciascuna). Nessun nuovo caso registrato nel Circondario imolese, a Forlì e a Rimini.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.573 tamponi molecolari, per un totale di 4.991.140. A questi si aggiungono anche 9.341 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 227 in più e raggiungono quota 370.254.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 3.276 (-194). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.055 (-196), il 93,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo si registrano tre decessi, due a Bologna (entrambi uomini, rispettivamente di 63 e 89 anni) e uno a Ferrara (un uomo di 60 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.261.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27 (-1), 194 quelli negli altri reparti Covid (+3).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: nessuno a Piacenza (invariato), 2 a Parma (invariato), 1 a Reggio Emilia (invariato), 6 a Modena (-1), 13 a Bologna (invariato), nessuno a Imola (invariato), 2 a Ferrara (invariato), nessuno a Ravenna e Forlì invariato), 1 a Cesena (invariato) e 2 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.625 a Piacenza (+1, asintomatico), 28.640 a Parma (+4, tutti asintomatici), 46.934 a Reggio Emilia (+5, tutti sintomatici), 65.749 a Modena (+7, di cui 2 sintomatici), 82.382 a Bologna (+12, di cui 11 sintomatici), 12.661 casi a Imola (nessun nuovo caso e dunque il numero è invariato), 23.183 a Ferrara (+1, asintomatico), 30.544 a Ravenna (+3, di cui 1 sintomatico), 17.096 a Forlì (nessun nuovo caso, numero invariato), 19.714 a Cesena (+3, di cui 1 sintomatico) e 36.263 a Rimini (nessun nuovo caso, numero invariato).

Il Report settimanale sull’andamento dell’epidemia in regione è disponibile al link https://bit.ly/2U8lv7x.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 2 casi, di cui uno positivo a test antigenico ma non confermato dal tampone molecolare e un altro giudicato non Covid-19.