Sgarbi indagato per esportazione illecita di un dipinto da 5 milioni di euro

Il deputato, critico d’arte e presiedete di Ferrara Arte, secondo quanto scrive La Repubblica , è infatti finito di nuovo sotto inchiesta, questa volta per una presunta operazione di trasferimento all’estero di una tela anonima, il “Concerto con bevitore” attribuita al maestro caravaggesco Valentin de Boulogne o anche a Manfredi Bartolomeo. Per i carabinieri del Comando tutela del patrimonio culturale, Sgarbi (e anche la sua compagna storica, Sabrina Colle) è proprietario di quel quadro portato nel Principato di Monaco senza il necessario nullaosta e poi sequestrato e riportato in Italia il 15 giugno.

“Il dipinto di cui si parla non è mio, mi era stato portato in visione, è una copia, non è quello della fototeca Zeri, l’originale è a Siena alla Accademia Chigiana”. Vittorio Sgarbi ha pochi dubbi sul fatto che la procura di Siracusa stia commettendo un grande errore nell’indagarlo per la presunta esportazione illecita di un dipinto del Seicento, dal valore stimato di circa 5 milioni di euro.

