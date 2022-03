Il Panathlon premia le promesse dello Sport

Una vera festa della “ripartenza” quella dei Premi Panathlon 2021 “Atleta Eccellente, Eccellente Studente”.

Il compito di aprire la serata è affidato alla presidente del Club Luciana Boschetti Pareschi e alle parole del prefetto Michele Campanaro, occasione per lui di ricordare il valore etico dello sport e di fare il punto, proprio attraverso lo sport, sulla ripartenza, citando lo Spal–Juventus dopo il quale tutto è cambiato per arrivare alla partita di giovedì pomeriggio della Azzurre al Mazza, finalmente con il pubblico sugli spalti.

Il momento più atteso della serata è quello che dà il titolo alla conviviale, la consegna dei Premi Panathlon “Atleta Eccellente, Eccellente Studente”. Ed ecco quindi i profili dei giovani campioni che cercheranno, negli anni a venire, di essere all’altezza dei loro predecessori, come le future olimpioniche Martina Santandrea e Marta Bertoncelli o chi sta cercando in tutti i modi di ritagliarsi un pass paralimpico, come il nuotatore non vedente Karim Gouda.

Tommaso Occhi (motociclismo), ferrarese classe 2003, risiede a Masi Torello e gareggia per il team finalese Geko Bike Factory. Tommaso corre, con la sua Yamaha R3, nel Campionato Italiano Velocità Supersport 300, la massima competizione nazionale, dopo due anni di apprendistato nella R3 Cup, categoria nella quale è cresciuto gara dopo gara e dove ha conquistato podi ed ottimi risultati, arrivando ad essere pronto per debuttare ad un livello più alto.

Tommaso ha appena terminato con buon profitto la classe 4^ dell’Istituto Carducci, Liceo Scienze Umane – Progetto Sport.

Tommaso Barotto (pallavolo), rodigino classe 2005, ha iniziato nella stagione 2017/18 l’attività agonistica con la a.s.d. 4 Torri 1947, società con la quale cresce di livello mettendosi in luce nei vari campionati e venendo per questo selezionato nelle rappresentative di vario livello, fino a guadagnarsi, nel 2019, la convocazione con la Nazionale Italiana categoria allievi. Nell’aprile 2021 si guadagna i gradi di titolare nella Nazionale U17 nel Torneo di qualificazione per i prossimi Europei: trofeo vinto, qualificazione ottenuta e successo individuale con la nomina di miglior opposto della competizione.

Il trasferimento gli ha imposto di iscriversi all’I.T.I. Marconi di Gorgonzola (MI), indirizzo informatico, dove ha appena terminato con buon profitto la classe 2^.

Beatrice Minotti (atletica Leggera), ferrarese classe 2005, risiede ad Ostellato ed è tesserata dal 2015 per il Centro Atletica Copparo. Beatrice nell’ottobre 2020 ha vinto il Campionato Italiano nelle Cadette (U15) sulla distanza degli 80 metri con il tempo di 10”05, dopo avere corso la qualificazione in 9”96 (2° tempo in Italia tra le U15 nel 2020).

Beatrice è inoltre una specialista del salto in lungo e sempre nella stagione scorsa ha realizzato la seconda prestazione stagionale nazionale per la sua categoria.

Beatrice frequenta il Liceo Scientifico Roiti, sezione ad indirizzo sportivo, dove ha appena terminato con buon profitto la 2^ classe.

Steven Matteo (Ginnastica Artistica), barese classe 2003, si è trasferito a Ferrara nel 2017 per inseguire il suo Sogno di diventare un Campione, vista l’impossibilità di proseguire questa strada rimanendo in Puglia. Ha cambiato completamente vita, venendo “affidato” alla Palestra Ginnastica Ferrara a.s.d., e iscrivendosi all’I.T.I. Copernico – Carpeggiani, indirizzo informatico, dove attualmente frequenta la classe 4^.

Steven ha così avuto modo di crescere in maniera impressionante, divenendo punta di diamante della squadra della PGF neopromossa in serie A1. È doveroso aggiornare il suo curriculum allo scorso weekend con la conquista di un oro al volteggio, un argento al cavallo con maniglie e un bronzo al corpo libero nella categoria juniores della Coppa dei Campioni di ginnastica artistica.

Durante la serata, che rientrava di diritto anche nei festeggiamenti per i 70 anni della fondazione del Panathlon International, si è svolta una premiazione che doveva chiudere un cerchio aperto a gennaio 2020, reso infinito dalla pandemia.

L’assemblea dei Club dell’Emilia-Romagna e delle Marche aveva allora designato come vincitori dei Premi Fair Play d’Area due candidati proposti dal club estense: il giovane Eugenio Dondi per il gesto e Mirko Rimessi per la comunicazione. Il terzo premio invece, alla carriera, è andato al candidato del Club di Cesena, un “certo” Davide Cassani.