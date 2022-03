Covid. Zero decessi in regione e da lunedì l’Emilia-Romagna in zona bianca

Manca solo la firma ma l’ufficialità viene dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza. A partire da lunedì 14 giugno l’Emilia-Romagna sarà in zona bianca, quella con meno restrizioni.

Il passaggio in questa fascia era già stato ipotizzato nei giorni scorsi sulla scorta dei numeri relativi all’evoluzione dell’indice sui contagi da Covid 19 è stato annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale.

Sabato giunge la notizia che per la prima volta da lungo tempo, non si sono verificati decessi in regione legati al Sars-CoV-2. “Ieri – scrive il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi, in un post su Facebook – per la prima volta dopo tanto tempo, zero decessi per covid in Emilia-Romagna. E il numero delle persone ricoverate è sceso a 350 (di cui 60 in terapia intensiva). Sempre ieri, abbiamo superato la soglia dei 2 milioni di cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose”.

Oltre all’Emilia-Romagna, entreranno in zona bianca anche Lazio, Piemonte, Puglia, Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.

In zona bianca cade il coprifuoco e ci si può spostare liberamente. Al ristorante si può stare al chiuso e in massimo in sei al tavolo, mentre fuori non ci sono limiti (distanziamento e mascherina vanno tenuti però per gli spostamenti). Per i centri commerciali cadono i limiti di apertura.