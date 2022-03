Non basta il cuore della Top Secret. Napoli vola in finale

(foto di Alessandro Castaldi)

di Andrea Mainardi

Hanno davvero dato tutto in campo i biancoazzurri ma non è bastato. La corazzata Ge.Vi andrà a giocarsi l’accesso alla A1 ma anche in questo caso ha dovuto sudarsi la vittoria.

Nonostante la stanchezza e gli innumerevoli problemi fisici, la Top Secret ha dato battaglia per oltre trenta minuti onorando al meglio la maglia e chiudendo una stagione assolutamente soddisfacente portando addirittura cinque uomini in doppia cifra.

I tifosi ammessi all’MF Palace hanno finalmente potuto vedere dal vivo i propri beniamini ed il grande applauso finale è il modo migliore per chiudere questo campionato chiuso senza rimpianti.

La cronaca

Davanti ai propri tifosi i biancoazzurri vogliono fare bella figura e partono fortissimo con un 12-2 perentorio e tutti i giocatori coinvolti. Coach Sacripanti chiama subito timeout e la sua Napoli annaspa, con i soli Parks e Burns che la tengono a galla con canestri estemporanei. Per coach Leka iniziano però i problemi di falli con Filoni e Pacher a quota due ma per sua fortuna Bertone impatta bene sulla gara caricando anche Burns di sanzioni. Ferrara chiude così avanti 24-18 il primo quarto.

Nel secondo la Ge.Vi inizia ad alzare l’intensità in difesa ed in attacco con possessi veloci che favoriscono i propri esterni, mentre quelli dall’altra parte Panni e Zampini non entrano in partita. Al 14′ Parks da tre pareggia a quota 28 ma l’equilibrio persiste in campo e Napoli non riesce a dare ‘spallate’ alla gara. Addirittura Baldassarre e Vencato riportano sul +7 la Top Secret costringendo i partenopei ad un altro sforzo per recuperare ancora grazie al talento di Parks e Mayo pareggiando nuovamente a quota 39. Due liberi di Bertone mandano poi le compagini al riposo prolungato con Ferrara avanti di due lunghezze.

La Top Secret prova ad accelerare con le triple di Panni e Filoni Mayo e Lombardi di forza e talento ricuciono e dall’altra parte Ferrara sbaglia troppo in area pitturata, e la Ge.Vi torna avanti con i liberi di Parks. Pacher batte un colpo segnando e subendo fallo ma Mayo è letale in uscita dai blocchi (50-51 al 26′). Nonostante le poche energie Ferrara tebta in ogni modo di stare in partita: sette punti di Pacher e due di Bertone valgono il nuovo +3 ma dall’altra parte il redivivo Iannuzzi con due canestri dalla ‘spazzatura’ chiude sul 60-61 il quarto.

Gli ultimi dieci minuti purtroppo sono tutti di marca partenopea. Monaldi trova dall’arco canestri pesantissimi coadiuvato da un Lombardi sempre pronto a punire sugli scarichi. L’ultimo sussulto estense è affidato a Baldassarre e Filoni che trascinano sul -4 i compagni ma la Ge.Vi è semplicemente più forte e gestisce alla perfezione gli ultimi possessi con Mayo e Lombardi vincendo alla fine con merito 79 ad 88.

Ferrara comunque esce tra gli applausi dei propri tifosi ed archivia una stagione tanto difficile quanto soddisfacente, consapevole che il futuro è luminoso.

Top Secret Ferrara – GeVi Napoli 79-88 (24-18, 17-21, 20-23, 18-26)

Top Secret Ferrara: A.j. Pacher 19 (7/9, 1/5), Pablo Bertone 13 (4/4, 1/4), Luca Vencato 11 (2/2, 1/1), Patrick Baldassarre 11 (1/3, 2/4), Niccolò Filoni 10 (2/4, 2/2), Tommaso Fantoni 9 (3/8, 0/0), Alessandro Panni 6 (1/2, 1/2), Federico Zampini 0 (0/0, 0/2), Nicolo Dellosto 0 (0/0, 0/0), Beniamino Basso 0 (0/1, 0/0), Alessio Petrolati 0 (0/0, 0/0), Ricci filippo Galliera 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 30 2 + 28 (Luca Vencato, Patrick Baldassarre 7) – Assist: 19 (Luca Vencato 11).



GeVi Napoli: Josh Mayo 14 (2/6, 2/7), Eric Lombardi 13 (4/7, 1/2), Christian Burns 13 (5/11, 1/1), Jordan Parks 12 (0/0, 2/4), Antonio Iannuzzi 10 (4/8, 0/0), Diego monaldi 10 (2/4, 2/5), Lorenzo Uglietti 9 (2/6, 1/3), Pierpaolo Marini 7 (3/5, 0/1), Andrea Zerini 0 (0/0, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Sergio Grassi 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 17 / 25 – Rimbalzi: 38 13 + 25 (Jordan Parks 10) – Assist: 19 (Lorenzo Uglietti 5).