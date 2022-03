I consiglieri regionali Pd aderiscono alla mobilitazione “Salviamo la pesca italiana”

“Chiediamo all’Europa e al Governo regole più eque e giuste per le imprese attive nel settore della pesca – dichiara la presidente Marcella Zappaterra a nome del Gruppo Pd – che rappresenta una delle voci più importanti nell’economia emiliano-romagnola, soprattutto lungo la costa. Con documenti specifici, di volta in volta, ci siamo rivolti nelle sedi competenti per accendere i riflettori sulle difficoltà del settore che, a causa di regole – soprattutto derivate da decisioni in ambito UE – che non tengono conto delle peculiarità specifiche della pesca nel Mediterraneo e nel Medio e Alto Adriatico, causando forti squilibri tra le aziende attive nei nostri mari e quelle di altre zone con condizioni ittiche e ambientali estremamente diverse”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.