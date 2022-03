Panathlon International: 70 anni per lo sport etico

A completare la serata una premiazione che servirà a chiudere un cerchio aperto a gennaio 2020, reso infinito dalla pandemia. L’assemblea dei Club dell’Emilia-Romagna e delle Marche aveva allora designato come vincitori dei Premi Fair Play d’Area due candidati proposti dal club ferrarese: il giovane Eugenio Dondi per il gesto e Mirko Rimessi per la comunicazione. Il terzo premio invece, alla carriera, è andato al candidato del Club di Cesena, Davide Cassani.

A Ferrara si farà festa giovedì 10 giugno, con inizio alle 20:25 presso l’Archibugio, ripartendo dal convivio dei Premi Panathlon “Atleta Eccellente, Eccellente Studente” 2021, la serata più importante per il Club Ferrara, solitamente svolta a fine maggio e mai così attesa come quest’anno, in quanto carica di valori legati alla ripartenza di una convivialità attesa da oltre 15 mesi e solo parzialmente ritrovata la scorsa estate.

