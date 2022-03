Ferrara Film corto tra ambiente, musica e cinema indipendente

Si è ufficialmente aperta la 4^ edizione del Ferrara Film Corto ‘Ambiente è Musica’, festival di cortometraggi organizzato dalla Ferrara Film Commission quest’anno a respiro internazionale, dedicato alla stretta relazione che esiste tra suono e natura e proiettato a sensibilizzare il rispetto per il pianeta.

A tagliare il nastro di partenza, con un aperitivo inaugurale al Palazzo della Racchetta, i direttori artistici Mattia Bricalli ed Eugenio Squarcia, insieme al presidente della Ferrara Film Commission Alberto Squarcia e all’assessore alla cultura Marco Gulinelli.

“Ferrara è città del cinema, in tutti i suoi linguaggi espressivi. Cultura è anche arte, musica, cinema e fotografia – ha detto Gulinelli -. Di tutto questo i giovani sono protagonisti ed eredi di un grande patrimonio. Il Ferrara Film Corto Festival lo testimonia. Vedere lavorare i due giovani direttori artistici con tanta professionalità, passione e impegno è stata una boccata d’ossigeno. Sono attori e promotori di un’iniziativa lodevole, testimoni di una cultura che oggi si apre al mondo e ad altre realtà. Siamo ben lieti, in questo contesto, di gemellare il Ferrara Film Corto all’Assessorato alla cultura di Sondrio, una felice unione che allarga gli orizzonti e le opportunità”.

In attesa di visionare i trentaquattro cortometraggi in concorso, in programma per giovedì e venerdì, nella prima giornata si sono tenute le opening delle mostre collaterali: del fotografo Milko Marchetti (‘Attimi’ presso la Galleria Cloister), del regista Mauro Conciatori (‘Over the rainbow, Over the sky’ presso l’Atelier La Stanza di Lucrezia) e dell’artista e compositore Serafino Rudari (‘The Sub Urban Zoo Culture’ presso il Palazzo della Racchetta insieme a una installazione di Laura Govoni ispirata ai gironi infernali danteschi), che resteranno aperte per tutta la durata del Festival, fino a sabato 12 giugno.

Stamattina sarà dato il via all’appuntamento mattutino del Festival, intitolato ‘Sezione Vetrina’, presso il Palazzo della Racchetta, con il workshop musicale tenuto da Luciano Bosi ‘Il Ritmo della Terra’ e con la proiezione di tre cortometraggi fuori concorso rappresentativi della scena indie nazionale e internazionale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, viaggio in Islanda con l’omonimo corto naturalistico di Milko Marchetti seguito dall’incontro a tema Indie Revolution con Matteo Bertoli (direttore della fotografia), Stefano Usardi (regista cinematografico) ed Enrico Maspero (film maker) che hanno parlato della loro esperienza nel filmmaking indie.

Per quanto riguarda la serata, mentre ieri è stato proiettato il lungometraggio ‘La famosa invasione degli Orsi in Sicilia’ di Lorenzo Mattotti – nomination ai David di Donatello – stasera all’Apollo Cinepark, alle ore 21, è stata la volta di “Psychosynthesis” di Noam Kroll – in anteprima italiana – con la presenza in sala del direttore della fotografia Matteo Bertoli (ingresso ridotto per i soci della Ferrara Film Commission).

Oggi, mercoledì 9 giugno, alle ore 9,30, nell’appuntamento mattutino del Festival ‘Sezione Vetrina’ presso il Palazzo della Racchetta, c’è stato uno straordinario viaggio all’altro capo del mondo: un incontro in diretta streaming con Marco Buttu (ingegnere elettronico e ricercatore Inag) e l’equipaggio della Stazione Concordia – attualmente in missione in Antartide – per parlare di crisi climatica e della futura missione su Marte.

A seguire, incontro con gli sponsor e proiezione del corto ‘Green streets: my neighbour and other animals’ di Manuela Teatini, presente in sala, insieme all’autore della colonna sonora.

Dalle 15.30, alla Sala Estense è stato presentato il docufilm ‘Limmagine Assente’ di Stefano Usardi e si è tenuta una conferenza-incontro dal titolo ‘Ambiente È Musica: armonie e disarmonie della vita sul pianeta Terra’ con Stefano Mazzotti (Direttore del MuseoCivico di Storia Naturale di Ferrara), Luca Marini (biologo marino) e Luciano Bosi (etnomusicologo).

Alle 18.30 il corto ‘Varmints’ di Marc Craste, nominato agli Oscar come miglior film di animazione.

Si proseguirà in serata, dalle 20.30, sempre in Sala Estense, con ‘Il Ritmo della Terra’: presentazione di una selezione di strumenti provenienti da tutto il mondo a cura di Luciano Bosi, che terrà anche diversi workshop musicali aperti al pubblico durante il Festival (il link dell’evento https://www.facebook.com/events/308843637404206/ )

La terza giornata si chiuderà con il gemellaggio con lo storico Sondrio Festival – Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, improntata sulle tematiche ambientali, e con la proiezione di corti green fuori concorso.

Per info: www.ferrarafilmcorto.it Tel. 340.6553080.