Bondeno. La maglia azzurra di Donegà per la Festa della Repubblica

Donegà ha ottenuto quest’anno l’ambitissima possibilità di passare fra i ciclisti professionisti, grazie alla squadra della categoria continental Cycling Team Friuli. “A breve lo attenderanno i campionati europei su pista in Bielorussia – ha ribadito il sindaco di Bondeno, Simone Saletti –: sono sicuro che, insieme a me, tutta la cittadinanza locale farà il tifo per lui e cercherà di spingerlo il più avanti possibile. È per me un grande orgoglio poter ricevere oggi questa maglia azzurra”.

“Lo sport a livello professionistico implica tanti sacrifici ma anche immense soddisfazioni – ha detto il campioncino matildeo –. Ogni volta che salgo su un podio in giro per l’Europa e per il mondo sono orgoglioso di poter dire che vengo da Bondeno, e che questa è stata la casa della mia istruzione e formazione sportiva”.

