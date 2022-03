Fermato in Gad e accompagnato alla frontiera

L’Ufficio immigrazione della Questura ha controllato inoltre quattro cittadini di diversa nazionalità che alla richiesta di esibire i propri documenti riferivano di non averli. Dai primi accertamenti gli stranieri, di cui tre gravati da pregiudizi di Polizia in materia di sostanze stupefacenti, risultavano irregolari sul territorio nazionale. Al termine della loro identificazione per ognuno di loro è stato emesso un provvedimento di espulsione con l’ordine di lasciare l’Italia entro 15 giorni.

