Petrolchimico. Tre Regioni chiedono incontro al Governo

L’iniziativa trova positivo accoglimento da parte di Sara Manservigi della segreteria del Pd di Ferrara con delega al lavoro: “Ci auguriamo che l’incontro – è il suo commento – non sia solamente chiarificatore riguardo le modalità di approvvigionamento di materie prime per lo stabilimento della nostra città ma faccia emergere le intenzioni dell’azienda nei confronti dei lavoratori e dell’intero settore. Per ora la risposta del Ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, è stata molto vaga”.

“Considerato l’impatto industriale e sull’indotto, oltre che sociale ed economico per tutto il Paese – spiega l’assessore Vincenzo Colla – abbiamo chiesto la convocazione di un tavolo della chimica per affrontare tutte le tematiche emerse dopo gli incontri effettuati nelle tre regioni in merito allo sviluppo e agli investimenti sui petrolchimici di Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna”.

